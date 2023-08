Inflacja w sierpniu. Są najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacji CPI za sierpień. Wyniosła ona 10,1 proc. To tzw. szybki szacunek. Szczegóły danych – jak dokładnie zmieniły się ceny poszczególnych towarów żywnościowych, innych produktów (paliwo, energia, odzież itd.) czy usług – poznamy 14 sierpnia.

Odczyt 10,1 proc. jest najniższy od lutego 2022 r., gdy inflacja roczna wyniosła 8,5 proc. Inflacja w Polsce spada już szósty miesiąc z rzędu – szczyt zanotowała w lutym br., gdy sięgnęła 18,4 proc. rok do roku. Od kwietnia 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na 2,5 proc.

Co ze stopami procentowymi?

W dniach 12-13 września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Część ekonomistów spodziewa się, że może wtedy dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych. Nawet jeśli będzie ona niewielka, to i tak jest bardzo oczekiwana przez kredytobiorców. Obniżce stóp właśnie we wrześniu sprzyja kalendarz: wprawdzie Rada jest niezależna od polityków, ale obniżenie stóp, które przełoży się na obniżenie rat kredytów, może dać partii rządzącej dodatkowe punkty w wyborach.

Kilka tygodni temu w programie „Jeden na jeden” na antenie TVN24 prof. Przemysław Litwiniuk mówił, co stanie się, jeżeli w tym roku dojdzie do obniżki stóp procentowych.

- Musimy bardzo ostrożnie podchodzić do tematyki inflacji, aby jakimiś ruchami, które mają bardziej pomóc rządowi niż obywatelom, niż podmiotom gospodarczym, nie doprowadzić do odwrócenia tego trendu – powiedział.

Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że obniżka stóp procentowych jest możliwa już we wrześniu, jeśli inflacja spadnie do wyniku jednocyfrowego i prognozy będą wskazywały na dalsze spadki. Podobnego zdania jest członkini RPP Gabriela Masłowska, która udzieliła niedawno wywiadu PAP Biznes. Część członków gremium uważa jednak, że na taką decyzję jest za wcześnie.

„Obniżanie stóp procentowych na tym etapie będzie błędem. I mam nadzieję, że się nie wydarzy. Za nami dopiero pierwszy miesiąc stabilizacji inflacji bazowej. Raport o inflacji z lipca wskazuje na to, że bardziej nie dochodzimy do celu, niż wydawało się w marcu, w poprzednim raporcie” – powiedział w wywiadzie dla money.pl członek RPP Ludwik Kotecki.

