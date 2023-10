Kredyty mieszkaniowe w sierpniu. Najwięcej od 15 miesięcy

Z zaprezentowanych w tym tygodniu danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że w okresie styczeń – sierpień br. banki i SKOK-i udzieliły 79,5 tys. kredytów mieszkaniowych. To spadek o 26 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Łączna wartość tych kredytów to 28,672 mld zł. W tym wypadku mamy do czynienia ze spadkiem o 22,5 proc. w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2022. Główny analityk Grupy BIK prof. Waldemar Rogowski zwraca uwagę, że dla kredytów mieszkaniowych niezwykle udany był poprzedni miesiąc.

Kredyty mieszkaniowe. Najlepiej od maja 2022 r.

– Dla kredytów mieszkaniowych sierpień wypadł bardzo dobrze, potwierdzając tym samym widoczne od kilku miesięcy duże ożywienie. W ujęciu liczbowym banki udzieliły 13,3 tysiąca kredytów i jest to najwyższy od maja zeszłego roku poziom miesięcznej akcji kredytowej. W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 5,1 miliarda złotych – również najwyższą od maja 2022 roku – podkreśla prof. Rogowski.

– Jakie są źródła wzrostu akcji kredytowej? Jest ich klika. Jest on zarówno wynikiem ożywienia popytu na kredyty mieszkaniowe w następstwie wzrostu zdolności kredytowej, do którego przyczyniła się zarówno liberalizacja wymagań nadzorczych w zakresie liczenia zdolności kredytowej – zmniejszenie wymaganego poziomu bufora na stopę procentową, spadek poziomu WIBOR-u w oczekiwaniu na spadki stóp procentowych, wyhamowanie dynamiki wzrostu cen (dezinflacja), jak i wzrosty wynagrodzeń. Wzrost zdolności kredytowej przełożył się na wzrost wartości udzielanego kredytu – dodaje.

Pierwsze efekty Bezpiecznego Kredytu 2 proc.

Obecnie średnia wartość udzielanego kredytu wynosi 384,24 tys. zł i jest wyższa o 17,6 proc. niż przed rokiem. Główny analityk Grupy BIK zwraca uwagę, że w sierpniowej akcji kredytowej widać już wyraźne przejawy uruchomionego miesiąc wcześniej rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

– Cztery na dziesięć kredytów mieszkaniowych banki udzieliły w ramach tego programu. Rosnące ceny nieruchomości przyspieszają również decyzję o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego osób, które z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami rządowego programu – podkreśla prof. Rogowski.

Do 31 sierpnia 2023 r. banki zaraportowały 1,147 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 284 mld zł.

