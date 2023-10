Kolejna fala zwolnień w Linkedln. Wiadomo, ile osób straci pracę

W poniedziałek LinkedIn poinformował, że w ramach drugiej w tym roku redukcji etatów zwolni 668 pracowników. Jak podaje Agencja Reutera, pracę stracą specjaliści pracujący w takich działach jak m.in. zespół inżynierów, finanse, czy z działu kadr. Powodem zwolnień ma być spowolnienie wzrostu przychodów.

Linkedln. Druga fala zwolnień

Agencja zwraca uwagę, że cięcia obejmą ponad 3 proc. z ok. 20 tys. pracowników. Pierwsza fala zwolnień w należącym do Microsftu serwisie miała miejsce w maju, gdy zatrudnienie straciło 716 osób, pracujących m.in. w działach sprzedaży czy operacji i wsparcia. Wówczas motywowano to chęcią "usprawnienia procesów" wewnątrz firmy.

W sumie – jak wynika z danych firmy pośrednictwa pracy Challenger, Gray & Christmas – w pierwszej połowie tego roku w branży technologicznej pracę straciło ponad 141 tys. osób, w porównaniu z ok. 6 tys. rok wcześniej.

W czwartym kwartale roku obrotowego 2023 przychody LinkedIn wzrosły o 5 proc. rok do roku w porównaniu z 10 proc. w poprzednim kwartale.

LinkedIn zarabia na sprzedaży reklam i pobieraniu opłat za subskrypcję od specjalistów zajmujących się rekrutacją i sprzedażą, którzy korzystają z sieci w celu znalezienia odpowiednich kandydatów do pracy.

Wolniejszy wzrost przychodów wynika z ogólnego spowolnienia zatrudnienia na wielu rynkach na świecie. W świetle podwyższonej inflacji i utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych firmy dokonują także przeglądu wydatków i ograniczają przekazywane środki na m.in. reklamę. Nie oznacza to, że nie przybywa nowych użytkowników. Grupa licząca niemal 950 mln osób stale rośnie.

