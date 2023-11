Panek skrytykował pracowników za jedną rzecz. Wywołał lawinę komentarzy

Maciej Panek, prezes firmy carsharingowej Panek S.A. był gościem programu Money.pl „Biznes Klasa". W rozmowie pojawił się m.in. wątek dotyczący kwestii kadrowych. Przedsiębiorca przyznał, że nie podoba mu się sytuacja, gdy osoby będące u niego zatrudnione, informują o chęci odejścia dopiero, gdy znajdą sobie nowego pracodawcę.

Panek krytykuje pracowników

– Jest żal do pracowników, którzy na przykład pracując szukają sobie w międzyczasie pracy. Nie pójdą i nie powiedzą, że jest im źle, że chcą, żeby to i to poprawić, że nie podoba im się to i tamto. Po prostu tego nie robią, nie wiadomo dlaczego. Boją się, czy co? Bo często tak jest, że pracownik mówi, że się teraz zwalnia. I praktycznie w większości wypadków on już ma nową pracę – powiedział Panek.

Dopytywany, czy w jego ocenie nieuczciwe jest, gdy pracownik pomiędzy podjęciem decyzji o odejściu a poinformowaniem pracodawcy wykorzystuje ten czas, by znaleźć nową pracę, Panek odpowiedział: „Tak".

Zdaniem gościa Money.pl pracownik, gdy szuka nowej pracy „nie pracuje już z taką motywacją, jak wtedy, gdy został zatrudniony".

– Na początku, jak ludzie przychodzą do pracy, obiecują bardzo dużo. Później, jak już ich motywacja spadnie – mówię o tych, którym spada – to o tym nie mówią. Nie mówią, bo może sami czują się z tym źle? Bo przecież jeśli nie dają tego co kiedyś, to może ich wynagrodzenie powinno ulec zmniejszeniu – zastanawiał się biznesmen.

Lawina komentarzy

Wypowiedzi przedsiębiorcy wywołały lawinę komentarzy. – Jeśli nie stworzyłeś w firmie atmosfery zaufania, to się nie dziw, że pracownicy z Tobą nie rozmawiają – komentuje jedna z internautek.

– Podpowiem: pracownik powiedziałby zbiorowo, gdyby był w związku zawodowym; samotnie boi się zwolnienia i nic nie powie – czytamy w innym komentarzu.

Jeden z internautów wskazał, że wszelkie przejawy niezadowolenia ze strony pracownika na ogół kończą się reakcją – nie podoba się, to się zwolnij.

W serwisie LinkedIn wypowiedź Panka skrytykowali nawet pracodawcy. – Jeśli ktoś wyrzuca pracownikowi, że ten zwalnia się dopiero, kiedy ma zapewnioną kolejną pracę, jest dowodem na całkowite niezrozumienie i oderwanie się od prozy życia pracowników, ich bieżących zobowiązań, miesięcznego budżetu domowego itd. – napisał przedsiębiorca, który przyznał, że również miewa problemy kadrowe.

