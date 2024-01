Energetyki trudniej dostępne. Nowe przepisy mogą uszczuplić rynek

Od 1 stycznia br. obowiązuje zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom nieletnim. Sprzedawcy – podobnie jak w przypadku zakupu alkoholu – mają obowiązek żądać okazania dowodu osobistego. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą surowe kary. Jeśli sprzedawca sprzeda produkt osobie, która nie ukończyła 18 lat, podlega karze grzywny do 2 tys. zł. Zakazana jest również sprzedaż energetyków w automatach i na terenie jednostek systemu oświaty.

Zakaz sprzedaży energetyków od 2024 r.

Zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18. roku życia został wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Autorami projektu noweli była grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz niezrzeszonych. Ustawa została przegłosowana przez Sejm w lipcu tego roku, następnie zyskała poparcie Senatu i finalnie została podpisana przez prezydenta.

Ustawodawca określił, że napojem energetycznym jest napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie.

Producent lub importer napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie obowiązany do oznaczenia każdego opakowania widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści "Napój energetyzujący" lub "Napój energetyczny".

Rynek rośnie

Tymczasem rynek napojów energetycznych rośnie w Polsce od lat. Jeszcze w 2016 roku przekraczał barierę 1 mld zł, podczas gdy pięć lat później było to już 2,22 mld zł. Z danych Euromonitora, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że w zeszłym roku wartość rynku miała osiągnąć poziom niemal 3,26 mld zł, co daje wzrost o ponad 46 proc. w stosunku do 2021 roku.

Jak zauważa serwis Business Insider Polska, inflacja nie miała tu aż tak wielkiego wpływu, bo w tym samym czasie ilość sprzedanego napoju wzrosła o jedną trzecią, do 283 mln litrów.

