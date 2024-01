Senat przyjął ustawę okołobudżetową. Teraz ruch po stronie prezydenta

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawa okołobudżetowa została dziś przyjęta bez poprawek przez Senat. Wczoraj została ona zaakceptowana przez Sejm. Ustawę okołobudżetową poparło 87 senatorów, nikt nie zagłosował przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa okołobudżetowa. Podwyżki dla nauczycieli, środki na onkologię

Ustawa okołobudżetowa – jak przypomina izba wyższa parlamentu – przewiduje m.in. przekazanie papierów wartościowych o wartości do 3 mld zł z przeznaczeniem na psychiatrię dziecięcą oraz onkologię dziecięcą, wprowadza podwyżki dla nauczycieli o 30 proc. oraz dla nauczycieli początkujących o ok. 33 proc., wprowadza dotację dla samorządów na nauczanie przedszkolne w kwocie blisko 4,2 mld zł, przekazuje obligacje skarbowe na rzecz uczelni wyższych w kwocie blisko 2,2 mld zł oraz Funduszu Reprywatyzacji do kwoty 10 mld zł.

Ponadto ustawa przyznaje PKP Polskim Liniom Kolejowym obligacje do kwoty 1,3 mld zł, a także umożliwia ministrowi ds. informatyzacji otrzymanie obligacji wartych do 3,5 mld zł na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych. Pozwala też, by spółki górnicze mogły otrzymać obligacje o wartości do 7 mld zł.

Przyjęcie przez Senat ustawy okołobudżetowej na rok 2024 bez poprawek oznacza, że trafi ona teraz do podpisu prezydenta. Poprzedni projekt ustawy Andrzej Duda zawetował 23 grudnia zeszłego roku. Swoją decyzję uzasadniał przeznaczeniem w niej łącznie 3 mld zł na media publiczne.

Ustawa okołobudżetowa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 r.

