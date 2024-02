Premier powołał nowy organ. Pokieruje nim minister finansów

Premier Donald Tusk powołał Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Ma to być kluczowy organ w obszarze kształtowania polityki gospodarczej państwa. — To będzie dość istotne narzędzie do koordynacji polityki gospodarczej rządu — zapowiada w rozmowie z serwisem Business Insider Polska przedstawiciel rządu.

Powołano Komitet Ekonomiczny RM. Minister finansów na czele

Zarządzenie szefa rządu w tym zakresie pojawiło się w poniedziałek w Monitorze Polskim.

Do zadań Komitetu Ekonomiczego Rady Ministrów – jak podaje portal – należeć ma m.in. prowadzenie analiz w zakresie krajowej i międzynarodowej sytuacji gospodarczej w celu wyznaczenia optymalnych kierunków działań organów administracji rządowej w zakresie polityki gospodarczej. Będzie też rekomendować rządowi konkretne działania.

Komitaty ma również rozpatrywać propozycje inicjatyw rządowych dotyczących gospodarki, finansów publicznych, zarządzania mieniem publicznym, rozwoju kraju lub w sprawach o przewidywanych istotnych skutkach finansowych.

Skład komitetu

Na czele komitetu stanie minister finansów Andrzej Domański. Wiceprzewodniczącym będzie minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, a pozostałymi członkami:

wiceprezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji albo upoważniony przez niego sekretarz stanu, albo podsekretarz stanu



minister aktywów państwowych



minister do spraw Unii Europejskiej



minister funduszy i polityki regionalnej



minister infrastruktury



minister klimatu i środowiska



minister przemysłu



minister rodziny, pracy i polityki społecznej



minister rolnictwa i rozwoju wsi



pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej



sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w kancelarii premiera



sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wskazany przez ministra finansów



Skład ten uzupełni sekretarz komitetu w randze dyrektora.

Zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

