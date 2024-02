O. Tadeusz Rydzyk przeszedł na emeryturę. Ile wypłaca mu ZUS?

Ojciec Tadeusz Rydzyk w przyszłym roku skończy 80 lat. Od 1991 roku jest dyrektorem Radia Maryja, a od 20 lat Telewizji Trwam. Jest prezesem zarządu Fundacji Lux Veritatis. Media wielokrotnie wyliczały, że firmy i fundacje związane z redemptorystą regularnie wspierane są z publicznych pieniędzy (według „Gazety Wyborczej" w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości podmioty te otrzymały w sumie ponad 400 mln zł).

Tadeusz Rydzyk: „PiS nic mi nie dało"

Sam Rydzyk w wywiadzie dla „Naszego Dziennika" twierdzi, że to nieprawda. Przy okazji przyznał, że od niedawna pobiera emeryturę. – Z pogardą mówią: „Rydzykowi PiS dawało miliardy". To nieprawda – powiedział w rozmowie z dziennikiem Rydzyk. – PiS nic mi nie dało. Jestem księdzem redemptorystą, zakonnikiem, i nie mam żadnej pensji. Od niedawna pobieram emeryturę – dodał.

Na jaką emeryturę może liczyć dyrektor Radia Maryja? „Fakt" przypomina, że wysokość emerytur duchownych zależy od kwoty wpłaconych składek. Księża zatrudnieni na umowę o pracę np. w szkołach, na uczelniach, w kuriach, jako kapelani wojskowi i szpitalni, odprowadzają składki ZUS od swojego wynagrodzenia tak samo, jak zwykli pracownicy.

Jeśli duchowni zajmują się wyłącznie działalnością duszpasterską i nie są zatrudnieni na podstawie umowy, we własnym zakresie opłacają 20 proc. składki ZUS (pozostałe 80 proc. pochodzi z Funduszu Kościelnego). Przy tak niskich składkach księża mogą liczyć jedynie na minimalną emeryturę, obecnie jest to 1588,44 zł, a od marca będzie to ponad 1780 zł brutto.

Ile szefowi Radia Maryja wypłaca ZUS?

Ojciec Tadeusz Rydzyk może liczyć na wyższe świadczenie, chociażby ze względu na fakt, że przez lata był katechetą w Toruniu, Szczecinku i Krakowie, a także wykładowcą w założonej przez siebie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż duchowny od lat jest prezesem fundacji Lux Veritatis.

– Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami praca w fundacji, w tym także pełnienie funkcji organach fundacji może odbywać się na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji pracownik objęty jest ubezpieczeniem społecznym, co zapewnia mu prawo do świadczeń m.in. emerytury – podkreśla w komentarzu dla „Faktu" Instytut Emerytalny.

