Podwyżki dla mundurowych. Wyższe przelewy jeszcze w tym miesiącu?

– Wszystko idzie zgodnie z planem, ustawa budżetowa została podpisana, więc realizujemy program wyborczy. Podwyżki dla nauczycieli i służb mundurowych nie są zagrożone – powiedział przed dwoma tygodniami w rozmowie z „Faktem" minister finansów Andrzej Domański.

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty nowelizacji rozporządzeń dotyczących uposażeń policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej. Chodzi o zmiany, które umożliwią wypłatę funkcjonariuszom tych służb podwyżek, którymi objęta została sfera budżetowa. Każdy z funkcjonariuszy ma otrzymać średnio 20 proc. podwyżki.

Podwyżki dla mundurowych jeszcze w marcu?

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową o podpisaniu pod koniec zeszłego tygodnia projekty wspominanych rozporządzeń z prośbą o uwagi poszczególnych resortów do 5 marca. Jeśli uwag nie będzie, to automatycznie zostaną przyjęte i przekazane do realizacji. Kiedy mundurowi otrzymają podwyżki? – Chciałbym, aby funkcjonariusze wszystkich podległych MSWiA służb otrzymali podwyżki już w połowie marca, najpóźniej 1 kwietnia – powiedział wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Szczepański poinformował, że część podwyższonych uposażeń zasadniczych dla policjantów została już wypłacona, ale nadal pozostaje kwestia dodatków, których wysokość wynika z rozporządzeń będących przedmiotem uzgodnień. Wiceminister zwraca uwagę, że kwoty podwyżki dla funkcjonariuszy będą różne, w zależności od stopnia i funkcji. – Natomiast zakładamy, że każdy funkcjonariusz zgodnie z obietnicą otrzyma średnio 20 proc. podwyżki – powiedział Szczepański.

Podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 20 proc. zostały zapisane w tegorocznej ustawie okołobudżetowej. Będą one wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia br.

Wraz z początkiem marca wzrosła kwota bazowa, od której zależą uposażenia policjantów. Dotychczas wynosiła ona 1 tys. 740 zł i 64 zł, a po podwyżce wzrosła do 2 tys. 88 zł 77 gr.

