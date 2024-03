Stan budżetu po dwóch miesiącach 2024 r. Ministerstwo podało dane

Ministerstwo Finansów poinformowało, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – luty br. w stosunku do ustawy budżetowej na 2024 r. wyniosło:

dochody 104,03 mld zł, tj. 15,2 proc.

wydatki 111,87 mld zł, tj. 12,9 proc.



deficyt 7,84 mld zł, tj. 4,3 proc.



Stan budżetu. Dochody w okresie styczeń-luty

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-luty br. były były wyższe o ok. 10,9 mld zł (11,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku (93,1 mld zł, tj. 15,5 proc. planu).

Resort finansów podał również, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 93,5 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty zeszłego roku o ok. 9,8 mld zł (11,7 proc.), w tym:

dochody z podatku VAT wyniosły 54,3 mld zł i były wyższe o ok. 10,7 mld zł (24,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2023 r.,



dochody z podatku akcyzowego wyniosły 13,2 mld zł i były wyższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 4,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2023 r.,



dochody z podatku PIT wyniosły 14,2 mld zł i były niższe o ok. 0,1 mld zł (tj. 0,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2023 r.,



dochody z podatku CIT wyniosły 8,8 mld zł i były niższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 12,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty 2023 r.



W okresie styczeń – luty br. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 10,5 mld zł i było wyższe o ok. 1,1 mld zł (12,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – luty ubiegłego roku.

Ministerstwo wyjaśnia, że niższe wykonanie dochodów budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-luty wynika przede wszystkim z szybszych niż w zeszłym roku zwrotów nadpłaconego podatku w efekcie rozliczenia rocznego oraz z wyższych niż przed rokiem udziałów w PIT, które trafiają w tym roku do samorządów.

Wydatki budżetowe na początku 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – luty br. wyniosło ok. 111,9 mld zł, czyli 12,9 proc. planu, jednocześnie było wyższe o ok. 18,7 mld zł (20 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 (93,2 mld zł, tj. 13,4 proc. planu).

W okresie styczeń – luty 2024 r. najwyższe wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 31,7 mld zł tj. 26,9 proc. planu,



Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 20,4 mld zł tj. 11,3 proc. planu,



Obrona Narodowa – w wysokości 11,9 mld zł tj. 10,1 proc. planu,



Budżety Wojewodów – w wysokości 7,3 mld zł tj. 18,3 proc. planu,



Sprawy wewnętrzne – w wysokości 6,4 mld zł tj. 14,9 proc. planu,



Obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 5,6 mld zł tj. 8,5 proc. planu,



Środki własne UE- w wysokości 4,4 mld zł tj. 12,8 proc. planu.



