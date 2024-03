Ilu seniorów nie łapie się nawet na minimalną emeryturę? Dostaliśmy dane

Wraz z początkiem tego miesiąca nastąpiła waloryzacja rent i emerytur. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto, wcześniej było to 1588,44 zł, co oznacza wzrost o ponad 192 zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 87 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aby otrzymać emeryturę minimalną w przypadku mężczyzn należy mieć ukończone 65 lat oraz okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, w przypadku kobiet zaś ukończone 60 lat życia oraz okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Ilu seniorów nie otrzymuje nawet emerytury minimalnej?

W przypadku, gdy emeryt nie posiada wymaganego stażu, jego emerytury nie podwyższa się do wysokości najniższej. Dlatego wielu seniorów nie ma prawa do minimalnej emerytury. Grupa ta niestety rośnie.

– W grudniu 2022 r. wypłacono 365,3 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury – poinformowało „Wprost" Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

365,3 tys. emerytur w wysokości poniżej minimalnej to o ponad 8 proc. więcej niż pod koniec 2021 roku, gdy było ich 337,6 tys.

Wśród osób pobierających w grudniu 2022 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa zdecydowanie przeważały kobiety (80,2 proc.).

Z danych ZUS wynika, że na przestrzeni ostatnich 12 lat liczba emerytur wypłacanych w wysokości niższej niż minimalna emerytura wzrosła ponad piętnastokrotnie. W 2011 roku taką emeryturę otrzymało niespełna 24 tys. seniorów, 10 lat temu było ich nieco ponad 60 tys., a 5 lat temu już ponad 218 tys. Dane za 2023 rok beda znane w drugim kwartale tego roku.

Najniższa emerytura to... 1 grosz

Ile konkretnie dostawali seniorzy nie łapiący się na emeryturę minimalną? Z danych, które przytacza resort wynika, że pod koniec 2022 roku większość, bo 65,4 proc. osób otrzymało kwotę powyżej 800 zł, ale niespełna 15 proc. musiało zadowolić się świadczeniem w wysokości 600 zł i mniej. Najniższa wysokość emerytury odnotowana w grudniu 2022 roku wynosiła 0,01 zł. Pobierała ją osoba, która nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu przed reformą emerytalną w 1999 roku, a po tym okresie udowodniła jeden dzień ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia.

Jak niedawno informował serwis Money.pl, resort pracy sonduje pomysł podniesienia groszowych emerytur do poziomu emerytury minimalnej. Budzi on jednak zastrzeżenia części ekspertów. – Podniesienie emerytur groszowych do minimalnej oceniam jako zły pomysł. Dlaczego osoba otrzymująca kilka groszy emerytury, która przez całe swoje życie odłożyła jedną lub dwie składki, miałaby otrzymywać taką samą emeryturę jak osoby ze stażem minimalnym, tj. 20 lat odprowadzania składek dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Tego typu propozycje godzą w elementarną sprawiedliwość społeczną – komentowała prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki SGH.

Zdaniem ekspertki bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłby – forsowany swego czasu przez ZUS pomysł – wypłacenia emerytury minimalnej jednorazowo, a nie co miesiąc.

Czytaj też:

Ile powinna wynosić minimalna emerytura? Seniorzy wskazali kwotęCzytaj też:

Polacy o drugiej waloryzacji rent i emerytur. Sondaż dla „Wprost"