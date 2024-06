Była szefowa ZUS traci kolejne stanowisko. Znamy następcę

– Prezes Rady Ministrów Donald Tusk odwołał Gertrudę Uścińską ze składu Rady Nadzorczej BGK oraz z dniem 25 czerwca 2024 r. powołał Marka Hermach w skład Rady Nadzorczej BGK – poinformował w poniedziałek bank.

Przed tygodniem Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego zawiesiła w czynnościach dwóch członków zarządu: Radosława Kwietnia i Tomasza Robaczyńskiego. W zarządzie BGK oprócz Kwietnia i Robaczyńskiego zasiadają: Mirosław Czekaj (p.o. prezesa zarządu), Marta Postuła (pierwszy wiceprezes zarządu) oraz Maciej Kliś (wiceprezes).

Uścińska na czele ZUS

Uścińska zasiadała w radzie nadzorczej BGK od lutego 2023 roku. W lutym 2016 roku, niedługo po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość została szefową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jej odwołanie nastąpiło 10 stycznia tego roku na wniosek nowej ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

W wywiadzie dla Money.pl Uścińska nie kryła żalu w związku ze sposobem jej odwołania. – O wniosku o odwołanie państwowego organu, jakim jest prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dowiedziałam się z internetu. Mimo że jeszcze tego samego dnia prowadziłyśmy z panią minister merytoryczną wymianę pism, informacji i danych na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym – mówiła była prezes ZUS.

– Jestem przyzwyczajona do innych standardów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w tej chwili jedną z najnowocześniejszych instytucji w Europie. Przechodzi wszelkie kontrole i audyty. To, jak postąpiono w ostatnich tygodniach w sprawie ZUS, nie było chyba do końca przemyślane – dodała.

Po odejściu Uścińskiej przez blisko cztery miesiące mieliśmy do czynienia ze swoistym bezkrólewiem w ZUS. Ostatecznie – po pewnych zawirowaniach – jej następcą został Zbigniew Derdziuk, który kierował już ZUS w latach 2009-2015.

