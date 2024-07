Wynagrodzenia w Polsce. Bariera 8 tys. zł przekroczona

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek dane dotyczące wynagrodzeń w czerwcu br. Okazuje się, że w porównaniu z czerwcem zeszłego roku nastąpił dwucyfrowy wzrost. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. wyniosło 8144,83 zł (+11,0% r/r) – poinformował GUS.

Wynagrodzenia w Polsce. Kolejny wzrost

Urząd podkreśla, że dane te dotyczą podmiotów zatrudniających co najmniej dziesięć osób.

Przypomnijmy, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 7999,69 zł, co oznaczało wzrost o 11,4 proc. względem maja 2023 roku.

GUS przypomina, że wraz z początkiem tego roku ustawowe minimalne wynagrodzenie wzrosło do poziomu 4242 zł brutto, czyli o 17,8 proc. względem ostatniego wzrostu w lipcu ubiegłego roku, kiedy to wynosiło 3600 zł brutto, co miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw.

W poprzednim miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do maja zeszłego roku o 1,8 proc. Wzrost ten – jak podaje GUS – spowodowany był wypłatą m.in. premii, nagród oraz wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych. GUS przypomina, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale też dodatkowe składkowe wynagrodzeń, jak właśnie premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, czy odprawy emerytalne.

GUS podał również, że w czerwcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było niższe o 0,4 proc. i wyniosło 6484,5 tys. etatów. Nie odnotowano natomiast zmian względem maja tego roku.

