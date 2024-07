Zwolnienia grupowe u państwowego giganta. Ile osób straci pracę?

Zarząd PKP Cargo zdecydował w środę o przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Obejmą one do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników.

O możliwości podjęcia decyzji o zwolnieniach grupowych mówił niedawno pełniący obowiązki prezesa spółki Marcin Wojewódka. Uchwałę w tej sprawie podjęto 24 lipca. PKP Cargo podaje, że konsekwencją podjęcia uchwały będzie podpisanie porozumień w sprawie przeprowadzenia zwolnienia grupowego albo wydanie regulaminów zwolnień grupowych w zakładach i centrali PKP Cargo.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Oferuje usługi transportu kolejowego, ale też samochodowego i morskiego. Działa na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Co dalej z pracownikami?

Pracownikom PKP Cargo, którzy stracą pracę w wyniku zwolnień grupowych, przysługiwać ma odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. Spółka podaje, że szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w zakładach i centrali spółki wyniesie ok. 249 mln zł. Szacowane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych wyniosą ok. 423,4 mln zł.

PKP Cargo podkreśla, że proces zwolnień grupowych zostanie poprzedzony analizą wszystkich stanowisk, uwzględniającą m.in. efektywność, znaczenie dla kluczowych operacji oraz potencjał do adaptacji w nowych strukturach organizacyjnych. – Priorytetem procesu będzie minimalizacja negatywnego wpływu na kluczowe obszary działalności PKP Cargo – podkreśla spółka.

Zwolnienia grupowe to pokłosie trudnej sytuacji w spółce. Jak przypomina Interia.pl, PKP Cargo odnotowała w I kwartale br. ponad 118 mln zł straty netto. Wiosną br. spółka zdecydowała o skierowaniu 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. W poprzednim miesiącu podjęto uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu zbiorowego układu pracy (z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia).

