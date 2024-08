800 plus czekają zmiany? Ministerstwo komentuje

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się głosy o potrzebie zmian w programie 800 plus, która wynika m.in. z procedury nadmiernego deficytu uruchomionej przez Komisję Europejską.

Resort o zmianach w 800 plus

Wszystko wskazuje jednak na to, że rząd o zmianach nie myśli. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało Polskiej Agencji Prasowej, że obecnie „nie są prowadzone, ani nie są planowane żadne zmiany w realizacji rządowego programu «Rodzina 800 plus".

Zmienią się natomiast zasady przyznawania 800 plus dzieciom z Ukrainy. Wypłata świadczenia będzie uzależniona od tego, czy uczą się w polskich szkołach czy przedszkolach. Zmianę zasad przysługiwania świadczeń wychowawczych wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że maleje liczba dzieci, których rodzice we wniosku o 800 plus wskazali obywatelstwo inne niż polskie. W pierwszej połowie tego roku dokonano wypłat na rzecz 370 887 obcokrajowców. To o 8,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wsparciem objęto 406,9 tys. dzieci. Suma wypłacanych środków wyniosła 1,689 mld zł, co z kolei oznacza wzrost o 60,8 proc. w porównaniu z pierwszą połową zeszłego roku, gdy wypłacano jeszcze 500 plus (przekazano wówczas 1,051 mld zł).

Środki najcześciej wypłacano na rzecz właśnie ukraińskich dzieci (315,4 tys.). Na dalszych miejsce znalazły się dzieci z obywatelstwem białoruskim i rumuńskim (odpowiednio 24 458 i 4 899).

800 plus wypłacane jest od stycznia tego roku. Zastąpiło świadczenie 500 plus, które funkcjonowało od kwietnia 2016 do końca 2023 roku. Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

