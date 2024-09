Zbliża się reforma Funduszu Sprawiedliwości. Wiceminister: „Trzy główne kierunki”

Jak ustalił Tomasz Żółciak, dziennikarz money.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości, skierowało prośby o sugestie i rekomendacje do innych resortów w sprawie przyszłości Funduszu Sprawiedliwości. To działanie ma na celu stworzenie mapy potrzeb i opracowanie strategii, która określi, na co dokładnie powinny być przeznaczane środki z tego funduszu. Wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz podkreśla, że reforma funduszu idzie w trzech głównych kierunkach: zwiększenia przejrzystości, ograniczenia uznaniowości oraz strategicznego podejścia do podejmowanych decyzji.

W związku z tym resort sprawiedliwości rozpoczął międzyresortowe konsultacje, które mają pomóc w dokładnym zdefiniowaniu celów Funduszu Sprawiedliwości. Pisma w tej sprawie trafiły m.in. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Infrastruktury. Wiceminister Rudzińska-Bluszcz podkreśla, że priorytetem jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom przebywającym w zakładach karnych i tym, które te zakłady opuszczają. Trzeci cel, dotyczący przeciwdziałania przestępczości, nie będzie realizowany w dotychczasowej formie, gdyż fundusz stał się miejscem finansowania różnych, nie zawsze uzasadnionych wydatków.

Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło już pierwsze kroki w kierunku reformy funduszu. Na przełomie maja i czerwca doszło do unieważnienia części wydatków i ogłoszono nowe konkursy, w których wprowadzono zmiany regulaminowe oraz nowe kryteria oceny ofert. Oceną wniosków zajmą się zewnętrzni eksperci, a nie pracownicy departamentu, co ma zapewnić większą obiektywność i profesjonalizm w procesie decyzyjnym.

Pierwsze zmiany w Funduszu Sprawiedliwości

W ramach nowelizacji przepisów, usunięto możliwość wydatkowania środków funduszu bez naboru i konkursu oraz wyeliminowano przepis pozwalający na unieważnienie konkursów „z innych przyczyn”. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie transparentności oraz ograniczenie uznaniowości przy przyznawaniu dotacji.

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości jest obecnie w fazie konsultacji publicznych. Wiceminister Rudzińska-Bluszcz zaznacza, że priorytetem jest działanie funduszu zgodnie z jego pierwotnymi celami – pomocą postpenitencjarną oraz wsparciem dla ofiar przestępstw. Nie przewiduje się zmiany tych celów ani dodania nowych, co mogłoby wymagać korekt w prawie

W sprawie przyszłości Funduszu Sprawiedliwości rozważane są także zmiany wizerunkowe, takie jak zmiana nazwy funduszu, jednak na obecnym etapie priorytetem pozostaje reforma zwiększająca przejrzystość jego działania.

Warto zaznaczyć, że problematyczne przepisy, które pozwalały na uznaniowe dysponowanie środkami z funduszu, zostały wprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę w 2017 roku. Nowelizacja zmierza do wyeliminowania tych patologii i zapewnienia, że Fundusz Sprawiedliwości będzie działał zgodnie z interesem publicznym.

Czytaj też:

Uczestnik Campusu Polska zaskoczył Bodnara. „To wstyd, jestem rozczarowany”Czytaj też:

Sąd Najwyższy uratuje PiS? Zaskakujące słowa Bodnara