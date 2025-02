Są wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych. Jest lepiej?

Ministerstwo Finansów przedstawiło pierwsze w tym roku wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych. W styczniu sprzedano obligacje o łącznej wartości 6.263 mln zł. To wynik lepszy niż w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że w grudniu odnotowano 5.009 mln zł, a miesiąc wcześniej 4.521 mln zł, co było najgorszym wynikiem od lutego 2024 roku, gdy sprzedano 4.517 mln zł. Najlepszy wynik miał miejsce w lipcu zeszłego roku, gdy łączna sprzedaż wyniosła – 11.763 mln zł.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za styczeń wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0425) – 165,6 mln zł,

1-roczne (ROR0126) – 2.243,7 mln zł,

2-letnie (DOR0127) –364,7 mln zł,

3-letnie (TOS0128) – 1.903,1 mln zł,

4-letnie (COI0129) –861,0 mln zł,

10-letnie (EDO0135) – 652,9 mln zł.

W pierwszy miesiącu 2025 roku – podobnie jak w poprzednich miesiącach – najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (36 proc. udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.243,7 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 3-letnie – TOS (30 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1.903,1 mln zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie – COI (z 14 proc. udziałem w sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (10 proc.) i 2-letnie – DOR (6 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (3 proc.).

Ministerstwo Finansów podało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w styczniu kwotę 72 mln zł. To nieznacznie więcej niż w grudniu, gdy odnotowano ponad 71 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

