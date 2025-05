Rośnie grono oszczędzających w PPK. Nie tylko Polacy

Opublikowano majowy „Biuletyn Miesięczny Pracowniczych Planów Kapitałowych". Z zamieszczonych informacji dowiadujemy się m.in., że łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty osiągnęła już poziom 36,22 mld zł. To wzrost o 1,71 mld zł względem poprzedniego miesiąca.

Rośnie również liczba uczestników PPK. W porównaniu z kwietniem ich liczba zwiększyła się o 28 tys., dzięki czemu partycypacja w programie wynosi 52,57 proc.

Grono oszczędzających w PPK rośnie

Z możliwości oszczędzania w PPK korzysta 3,84 mln osób. Grono oszczędzających rośnie. W poprzednim miesiącu było to 3,81 mln osób, a pod koniec lutego 3,77 mln osób. Zdecydowana większość, bo 94 proc. uczestników PPK to Polacy. Nie zaskakuje fakt, że wśród obcokrajowców najczęściej oszczędzają Ukraińcy (142,25 tys.). Do PPK zapisane są również osoby narodowości białoruskiej i indyjskiej.

Liczba podmiotów umożliwiających swoim pracownikom udział w PPK wynosi 332 tys. Zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 16 instytucji finansowych. Średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami administracyjnymi lub operacyjnymi oraz kosztami transakcji wynoszą 0,95 proc. inwestycji rocznie.

W poprzednim miesiącu na rachunki ponad 2,17 mln uczestników trafiła dopłata roczna za 2024 roku w łącznej wysokości 521 mln zł. Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje w sytuacji, gdy kwota wpłat – podstawowych i dodatkowych – finansowanych przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę) i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku. To oznacza, że aby dostać dopłatę na rachunku PPK w poprzednim roku trzeba było zgromadzić 890,82 zł.

