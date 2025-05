Przełomowa zmiana dla pracujących na „śmieciówkach". „Praca to praca!"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów przygotowanego przez resort projektu zakładającego, że okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia będą wliczały się do stażu pracy. Do tej pory liczyły się tylko lata przepracowane "na etacie". Szacuje się, że na proponowanych zmianach skorzysta ok. 1,9 mln Polaków.

Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj przepisami umowy zlecenia oraz okres prowadzenia działalności gospodarczej nie wliczają się do stażu pracy. W praktyce oznacza to, że osoba pracująca przez kilka czy kilkanaście lat wyłącznie na umowie zlecenie, ma w świetle prawa niższy staż pracy, niż osoba zatrudniona na etacie np. od roku. W ocenie resortu pracy jest to niesprawiedliwe. Przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do niektórych świadczeń pracowniczych, jak m.in. prawo do dłuższego urlopu czy nagród jubileuszowych, ale też do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego.

Co będzie wliczane do stażu pracy?

Zgodnie z projektem do okresu zatrudnienia wliczane będą:

okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,

okresy:

– wykonywania umowy zlecenia lub o świadczenie usług,

– wykonywania umowy agencyjnej,

– pozostawania osobą współpracującą z ww. osobami,

– pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

– przebyty za granicą okres innej niż zatrudnienie działalności zarobkowej,

– okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wymienione okresy co do zasady będą potwierdzane zaświadczeniami wydanymi przez ZUS. Okresy zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz okresy innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą będą z kolei potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych. Oznacza to, że to na pracowniku spoczywać będzie ciężar udowodnienia okresu zatrudnienia.

Projekt przewiduje, że nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 roku. Resort pracy podkreśla, że odpowiednio długie vacatio legis jest niezbędne, by pracodawcy mieli czas na ustalenie stażu pracy poszczególnych pracowników w świetle nowych przepisów, na dokonanie związanych z tym obliczeń, wprowadzenie ewentualnych zmian w przepisach zakładowych, jak również na zabezpieczenie środków na sfinansowanie nowych rozwiązań.

– Praca to praca! Każda zasługuje na uznanie. Czas przepracowany na umowie zlecenie czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej musi wliczać się do stażu pracy. Dzięki temu wyrównujemy szanse w dostępie do podstawowych uprawnień pracowniczych, takich jak dłuższy urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe – podsumowuje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

