Szykuje się spora obniżka cen gazu. Tusk reaguje

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę dla PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), dotyczącą sprzedaży gazu dla gospodarstw domowych oraz niektórych odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej (chodzi m.in. o szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie itp.). Cena gazu wyniesie 204,26 zł z MWh.

Ceny gazu spadną

Nowa taryfa będzie obowiązywała od 1 lipca br. do 30 czerwca 2026 roku. URE zwraca uwagę w komunikacie, że ceny gazu w stosunku do obecnej taryfy (obowiązuje od lipca zeszłego roku do końca czerwca tego roku) spadną o 14,8 proc. (spadek z 239,65 zł/MWh na 204,26 zł/MWh.). Stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie.

– Powyższe skutkuje spadkiem średnich cen w obrocie: o 14,25 proc. dla gazu ziemnego wysokometanowego, 14,22 proc. dla gazu ziemnego zaazotowanego Lw oraz 14,29 proc. dla gazu zaazotowanego Ls.- podaje URE.

Urząd wskazuje również, że odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD, oprócz wskazanych powyżej cen gazu i opłat abonamentowych (obrót), ponoszą również opłaty za jego transport (dystrybucję). Oznacza to, że skutek wprowadzenia w życie zatwierdzonej właśnie taryfy przekłada się jedynie na część rachunku dotyczącą zużycia paliwa gazowego, a tym samym zmiana na całym rachunku będzie niższa niż 14,8 proc., ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych.

twitter

– Dobra wiadomość! Właśnie Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że od lipca ceny gazu dla gospodarstw domowych, żłobków, przedszkoli, szkół i szpitali spadają o 14,8 procent – tak komunikat URE skomentował premier Donald Tusk na platformie X.

Czytaj też:

Ten sprzęt zżera najwięcej prądu w domu. Rocznie kosztuje więcej niż lodówka i pralka razemCzytaj też:

Tusk zakpił z Dudy. W tle „ustawki” i Nawrocki