SMYK zadebiutował na Słowacji. W planach kolejne rynki

W piątek 22 sierpnia SMYK otworzył swój pierwszy sklep w centrum handlowo-rozrywkowym Bory Mall w Bratysławie. Na powierzchni około 600 metrów kwadratowych klienci znajdą bogaty wybór zabawek, odzieży, obuwia, artykułów szkolnych oraz szeroki asortyment akcesoriów dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Tak jak w Polsce, SMYK w Słowacji oferuje produkty sprzedawane pod markami własnymi, takimi jak COOL CLUB – dla odzieży, SMIKI – w kategorii zabawek i akcesoriów dziecięcych oraz KAYOKKI – w przypadku plecaków i akcesoriów szkolnych, a także oferuje produkty popularnych na całym świecie producentów zabawek, gier i akcesoriów dziecięcych.

– Marka SMYK od lat cieszy się zaufaniem i bardzo wysoką rozpoznawalnością wśród polskich klientów. Na rodzimym rynku mamy już ponad 250 sklepów stacjonarnych, które są ściśle zintegrowane ze sklepem internetowym oraz aplikacją mobilną. Ten sprawdzony model omnichannel z sukcesem wdrożyliśmy także w Rumunii, gdzie mamy już ponad 30 własnych sklepów oraz sklep internetowy i aplikację mobilną. Zamierzamy go powielić na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności w Słowacji – mówi Michał Grom, prezes Grupy SMYK.

SMYK na kolejnych rynkach

W planach jest również wejście na rynek czeski i bułgarski, co ma nastąpić w latach 2025-2026. SMYK zakłada w pierwszej kolejności otwieranie sklepów stacjonarnych na nowych rynkach, a następnie uruchomienie sklepów internetowych – zgodnie z przemyślaną strategią „najpierw offline, potem online” – w celu zapewnienia na tych rynkach pełnej integracji kanałów sprzedaży w modelu omnichannel.

Na koniec 2024 roku sieć sprzedaży grupy SMYK obejmowała 250 sklepów własnych w Polsce oraz 33 w Rumunii, zlokalizowanych w najlepszych galeriach i parkach handlowych. Grupa prowadzi także w ograniczonym zakresie działalność w Ukrainie (pod koniec ubiegłego roku funkcjonowało 11 sklepów).

