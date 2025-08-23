Najbiedniejsze miasto w Polsce. Nieco ponad 1000 zł na osobę

Z zestawienia Ministerstwa Finansów, opartego na kwocie dochodów podatkowych przypadających rocznie na jednego mieszkańca, wynika, że najbiedniejszym miastem w Polsce jest Boguszów‑Gorce. Liczby szokują: w tym małym mieście wypada zaledwie 1008,96 zł na osobę.

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2024 rok.

Tzw. wskaźnik G pokazuje dochody podatkowe, które przypadają na jednego mieszkańca. Oblicza się go po prostu dzieląc kwotę dochodów podatkowych za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców. Wskaźnik ten to ważna informacja dotycząca m.in. budżetu miasta, tego, jaką kwotę może ono przeznaczyć na wydatki publiczne, takie jak edukacja, pomoc społeczna, transport czy rozwój infrastruktury.

Z danych ministerstwa możemy dowiedzieć się m.in., które regiony naszego kraju są najbogatsze, a które najbiedniejsze.

Najbiedniejsze miasto w Polsce

Z danych za 2024 rok, które przytacza Radio Zet wynika, że najbiedniejszym miastem w Polsce jest Boguszów-Gorce. To liczące 14 tys. mieszkańców miasteczko położone w województwie dolnośląskim, które powstało w 1973 roku. Wskaźnik G dla tego miasta to zaledwie 1008,96 zł na jednego mieszkańca. Po drugiej stronie jest Kleszczów (woj. łódzkie), gdzie dochód podatkowy na mieszkańca wynosi ponad 32 tys. zł.

Rozgłośnia zwraca uwagę, że Boguszów-Gorce przed laty tętnił życiem m.in. dzięki kopalniom węgla i barytu. Po transformacji ustrojowej miasteczko musiało jednak mierzyć się z falą zamknięć, upadłości i restrukturyzacji.

Jak zauważa Radio Zet, w 10 najbiedniejszych miast w Polsce znalazły się aż trzy miasta z województwa dolnośląskiego. Cała dziesiątka prezentuje się następująco:

Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, 1008,96 zł,

Grybów, woj. małopolskie, 1108,33 zł,

Dynów, woj. podkarpackie, 1154,08 zł,

Pszów, woj. śląskie, 1174,48 zł,

Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, 1265,15 zł,

Sulmierzyce, woj. wielkopolskie, 1268,46 zł,

Bielawa, woj. dolnośląskie, 1317,76 zł,

Łęknica, woj. lubuskie, 1338,88 zł,

Piława Górna, woj. dolnośląskie, 1397,04 zł,

Sejny, woj. podlaskie, 1400,77 zł.

Czytaj też:

Nie trzeba już kupować biletów. W polskim mieście wprowadzono darmową komunikacjęCzytaj też:

Resort finansów reaguje na doniesienia ws. płacy minimalnej. Ważny komunikat