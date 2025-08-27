Coraz większe zainteresowanie PPK. Prawie 4 mln uczestników

Z najnowszych danych opublikowanych w Biuletynie PPK wynika, że pod koniec lipca liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wyniosła 3,93 mln. To o 30 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Na początku tego roku liczba uczestników PPK wynosiła 3,77 mln.

Tym samym partycypacja obliczana jako iloraz liczby aktywnych rachunków PPK i osób zatrudnionych w podmiotach z aktywną umową o zarządzanie PPK oraz co najmniej jednym aktywnym rachunkiem w PPK wyniosła 54,27 proc., wobec 53,72 proc. na koniec czerwca.

Rekordowe zainteresowanie PPK na Mazowszu

Okazuje się, że największe zainteresowanie PPK budzi w woj. mazowieckim, gdzie do programu przystąpiło trzech na czterech pracowników (75,6 proc.). Drugie miejsce zajmuje Dolny Śląsk, gdzie partycypacja wynosi niespełna 60 proc. Na najniższym stopniu podium plasuje się Wielkopolska (57,6 proc.). Jedynym regionem, w którym partycypacja nie przekroczyła jeszcze 30 proc. jest województwo świętokrzyskie.

Na początku sierpnia wartość aktywów zgromadzonych w PPK przekroczyła rekordowy poziom 40 mld zł. – To dowód, że program stał się trwałym i samonapędzającym się mechanizmem długoterminowego oszczędzania, przynoszącym korzyści zarówno uczestnikom, jak i całej gospodarce – podkreśla Polski Fundusz Rozwoju (PFR), państwowa spółka, która nadzoruje funkcjonujący od 2019 roku program.

Będą zmiany w PPK?

W ostatnim czasie media informowały o możliwych zmianach w programie, które miały utrudnić dokonywanie zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Ministerstwo Finansów w komentarzu dla naszej redakcji zdementowało te doniesienia. – Nie są planowane zmiany w zakresie likwidacji możliwości wypłaty środków z PPK – poinformował „Wprost" Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów.

