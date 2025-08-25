Ponad 600 mln zł zniknęło z kont PPK. KNF ostrzega przed luką

W pierwszym kwartale 2025 roku uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych dokonali masowych wypłat zgromadzonych środków. Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju 210 tys. osób wycofało łącznie 607 mln zł. Rekordzista wypłacił aż 800 tys. zł, jednak PFR nie podał szczegółów dotyczących tej osoby.

Wypłaty z PPK

Od początku funkcjonowania programu wcześniejszą wypłatę wybrało już 700 tys. uczestników. Dla porównania, w drugim kwartale 2024 roku 187 tys. osób wypłaciło blisko 500 mln zł. Z danych wynika, że PPK coraz częściej traktowane jest jako dodatkowe źródło bieżących dochodów, a nie długoterminowa forma zabezpieczenia emerytalnego.

Wartość aktywów zgromadzonych w PPK przekroczyła 37 mld zł, a liczba uczestników wynosi ponad 3,8 mln osób. Mimo to wielu decyduje się na szybkie wypłaty. Przykładem jest uczestnik zarabiający 8 tys. zł, który co roku w lipcu składa dyspozycję zwrotu. W tym roku otrzymał na rękę 2928 zł, a dodatkowe 432 zł trafiło na jego konto w ZUS.

Zwrot środków z PPK oznacza wypłatę całej zgromadzonej kwoty, ale wiąże się z potrąceniami. Uczestnik traci dopłaty publiczne oraz część wpłat pracodawcy. Mimo to możliwość wypłat w dowolnym momencie sprawia, że Polacy chętnie korzystają z tej opcji.

Luka w systemie

Komisja Nadzoru Finansowego już w 2021 roku sygnalizowała, że swobodny dostęp do środków w PPK jest luką w systemie. Zamiast służyć budowaniu emerytalnych oszczędności, rachunki w PPK coraz częściej postrzegane są jako „dodatkowa skarbonka”. Zdaniem KNF takie podejście osłabia długoterminowe cele programu i nie sprzyja systematycznemu gromadzeniu kapitału.

W ostatnim czasie pojawiały się spekulacje o możliwych zmianach w zasadach uczestnictwa – m.in. częstszych autozapisach czy likwidacji limitu wieku. Ministerstwo Finansów jednoznacznie jednak zapewniło, że nie planuje ograniczeń w dostępie do zgromadzonych pieniędzy. Podkreślono, że środki w PPK są prywatną własnością uczestnika i mogą być wypłacone w dowolnej chwili, bez konieczności rezygnacji z dalszego oszczędzania.

Czytaj też:

Rośnie zainteresowanie PPK. Polacy odłożyli 40 mld złCzytaj też:

Kiedy przejść na emeryturę? ZUS wskazuje najlepszy moment