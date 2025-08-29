Małe firmy cieszą się z końca wakacji. Z tym miały największy problem

Jak pokazuje najnowsze badanie Krajowego Rejestru Długów „Wakacje w małej firmie”, niemal 60 proc. mikro i małych przedsiębiorstw przyznaje, że sezon wakacyjny wywraca ich biznes do góry nogami. W okresie czerwiec-sierpień organizacje te muszą zmienić tryb działania. Co piąta firma (22 proc.) nie kryje, że musi w tym czasie ograniczyć działalność, a 2 proc. wręcz ją zawiesza.

Małe firmy czekają na koniec wakacji. Problemem m.in. braki kadrowe

Dużym utrudnieniem dla przedsiębiorstw okazują się w okresie wakacyjnym braki kadrowe. Doświadcza ich aż dwie trzecie mikro i małych firm (66 proc.). Próbują one radzić sobie z tym najlepiej jak potrafią. Co piąta zwiększa zakres obowiązków pracownikom, 16 proc. zatrudnia personel tymczasowy, a 14 proc. upraszcza niektóre procesy.

Zwraca uwagę fakt, że aż 43 proc. organizacji przyznało, że wydało odgórny zakaz brania urlopów. Działo się tak w sytuacji, gdy np. firma otrzymała duże zamówienie, bądź przed zamknięciem miesiąca czy w czasie sezonowego wzrostu sprzedaży. W przypadku 19 proc. dotyczyło to wybranych działów, a w przypadku 18 proc. – właściciela lub osób decyzyjnych.

Co drugie przedsiębiorstwo deklaruje, że ponosi w sezonie urlopowym dodatkowe wydatki. Najczęściej mają one związek właśnie z nieobecnościami w pracy – 16 proc. (np. wynagrodzenia za nadgodziny, wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych). Niewiele mniej, bo 15 proc. firm mówi o wyższych kosztach operacyjnych (np. energii elektrycznej – klimatyzacja, napojów dla pracowników, korzystania z Internetu za granicą). 12 proc. organizacji ponosi dodatkowe wydatki w związku z benefitami wakacyjnymi (np. dofinansowanie do wyjazdów, czy do półkolonii dla dzieci).

Co jeszcze utrudnia działalność?

Inne zagrożenia związane z sezonem wakacyjnym o których mówili przedsiębiorcy to m.in. trudność z odpoczynkiem właściciela lub osób decyzyjnych (25 proc.), spadek liczby klientów lub zamówień (22 proc.) czy spadek wydajności i motywacji u pracowników (19 proc.).

Ogólnopolskie badanie „Wakacje w małej firmie" zostało zrealizowane na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej w sierpniu 2025 r. przez Instytut IMAS International, na grupie 520 mikro i małych przedsiębiorstw, techniką wywiadów internetowych (CAWI). W wywiadach wzięły udział wyłącznie osoby decyzyjne (właściciel, współwłaściciel firmy, zarząd, kierownictwo co najmniej średniego szczebla).

