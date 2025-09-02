Bony ciepłownicze już od września. Sprawdź, kto dostanie wsparcie

Rząd przygotował projekt ustawy, który zakłada utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych w postaci bonu ciepłowniczego oraz dalsze obowiązywanie maksymalnej ceny energii elektrycznej. Dokument został opublikowany 29 sierpnia w Rządowym Centrum Legislacji i skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Bon ciepłowniczy

Projekt przewiduje, że bon ciepłowniczy będzie wypłacany do końca 2025 r. i w całym 2026 r. Wsparcie trafi do gospodarstw domowych o niskich dochodach. Kryterium dochodowe ustalono na 3272,69 zł brutto miesięcznie dla gospodarstw jednoosobowych i 2454,52 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Dodatkowo uprawnieni muszą korzystać z ciepła systemowego oraz płacić za nie powyżej 170 zł/GJ.

Wysokość bonu uzależniona będzie od cen ciepła. W drugiej połowie 2025 r. wsparcie wyniesie od 500 zł do 1750 zł, w zależności od stawki za GJ. W 2026 r. kwoty te wzrosną – od 1000 zł do nawet 3500 zł. Wnioski o przyznanie bonu będzie można składać u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania. Obowiązki gmin obejmą przyjmowanie i weryfikację wniosków, wypłaty środków oraz sprawozdawczość.

Maksymalna cena energii

Równolegle projekt zakłada przedłużenie maksymalnej ceny prądu do końca 2025 r. Stawka ustalona zostanie na poziomie 500 zł/MWh, co ma chronić gospodarstwa domowe przed nagłymi wzrostami rachunków. Dotychczas mechanizm mrożenia cen energii obowiązywał do 30 września 2025 r.

Koszt wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej oszacowano na 887 mln zł – z czego 296 mln zł przypadnie na 2025 r., a 591 mln zł na 2026 r. Wydatki na bony ciepłownicze mają sięgnąć 294,83 mln zł w drugiej połowie 2025 r. oraz 589,57 mln zł w całym 2026 r.

Według autorów projektu, wsparcie w tej formie pozwoli odejść od rozwiązań powszechnych i skupić się na pomocy dla gospodarstw najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne.

Czytaj też:

Co z dalszym mrożeniem cen energii? Opublikowano projektCzytaj też:

Polacy podzieleni ws. decyzji prezydenta. Sondaż dla „Wprost"