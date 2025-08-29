Co z dalszym mrożeniem cen energii? Opublikowano projekt

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przewiduje on przedłużenie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną na poziomie 500 zł za MWh dla gospodarstw dowmowych do końca 2025 roku i na cały 2026 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mechanizm mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych ma obowiązywać do końca września tego roku.

Mrożenie cen energii utrzyma się do końca 2026 r?

W uzasadnieniu wskazano, że projekt wprowadza szereg zmian mających chronić obywateli przed wysokimi kosztami życia, w szczególności w zakresie energii cieplnej i elektrycznej. Przewidziano odejście od mechanizmów wsparcia o zasięgu powszechnym na rzecz rozwiązań ukierunkowanych na najbardziej potrzebujące gospodarstwa domowe.

Projekt przewiduje również wprowadzenie bonu ciepłowniczego, który ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, poprzez pokrycie części należności za ciepło wobec przedsiębiorstw energetycznych, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Przypomnijmy, że przed tygodniem prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, w której znalazł się zapis dotyczący przedłużenia mrożenia cen prądu do końca roku. – Jest jedna ustawa, którą zdecydowałem się zawetować. Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu. Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej – tak swoje weto uzasadniał prezydent.

Nawrocki podkreślił, że popiera dalsze mrożenie cen energii i zapowiedział złożenie projektu ustawy w te sprawie, co nastąpiło kilka godzin później.

Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost" wynika, że Polacy są podzieleni w ocenie decyzji prezydenta. Popiera ją 38,6 proc. ankietowanych, ale 38,2 proc. ocenia weto krytycznie. 23 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

