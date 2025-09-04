ALDI rusza z promocją na masło. Tańsze niż rok temu

Choć dynamika wzrostu cen masła nieco hamuje, skoki wciąż są jednak dwucyfrowe w relacji rocznej. Jak pokazuje niedawny raport „Indeks cen w sklepach detalicznych" autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB Merito wynika, w lipcu ceny tego produktu w sklepach poszły w górę o 17,3 proc. rok do roku. Standardowa kostka masła (200g) kosztowała w tym miesiącu średnio 7,87 zł.

Masło tańsze niż rok temu. Promocja w ALDI

W odpowiedzi na potrzeby klientów sieć ALDI przygotowała promocję. W ciągu najbliższych dni masło będzie tańsze niż rok temu. Od 4 do 6 września w placówkach sieci masło extra MILSANI będzie dostępne w cenie 5,99 zł za sztukę – przy zakupie dwóch opakowań. Oznacza to, że drugi produkt kosztuje aż 50 proc. taniej. Promocja objęta jest limitem 6 sztuk na klienta.

– Wiemy, jak ważne są dla Polaków ceny podstawowych produktów spożywczych, dlatego staramy się regularnie przygotowywać promocje, które realnie odciążają domowy budżet. Masło to produkt, który gości w niemal każdym gospodarstwie domowym, dlatego postanowiliśmy zaoferować klientom promocję, dzięki której można zaoszczędzić – mówi Luiza Urbańska, Młodszy Manager ds. Komunikacji i PR w ALDI Polska.

Według twórców raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych", regularna cena masła może w najbliższym czasie kształtować się na poziomie o 7,50 do 8 zł. W scenariuszu pesymistycznym, jeśli podaż mleka pozostanie ograniczona, a koszty energii wzrosną, średnia cena może zbliżyć się do 8,50-9,00 zł w okresach szczytowego popytu (np. w grudniu).

– W najbliższych miesiącach ceny regularne mogą wzrosnąć nawet do 9-11 zł za kostkę, szczególnie w supermarketach, hipermarketach i sieciach cash&carry, gdzie marże są wyższe, a promocje rzadsze. Natomiast ceny promocyjne mogą być na poziomie 5-6 zł, szczególnie w dyskontach. Ale przed Bożym Narodzeniem masło w promocji może kosztować nawet 4,50-5,50 zł. Ceny regularne mogą osiągnąć wtedy pułap 10-11 zł w niektórych formatach sklepów – prognozuje dr Rafał Parvi z Uniwersytetu WSB Merito.

