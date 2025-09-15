Polskie produkty coraz częściej w zagranicznych Lidlach. Poznaliśmy największe hity

W ubiegłym roku ponad 340 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty na 28 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl. Przedstawiciele sieci w komentarzu dla serwisu Business Insider Polska ujawniają kluczowe dla tego eksportu rynki.

Okazują się nimi: Rumunia, Słowacja, Czechy, Litwa, a także Węgry. Okazuje się zatem, że w Top 5 nie ma Niemiec, czyli ojczyzny Lidla, jak również kluczowego rynku dla tej sieci. U naszych sąsiadów Lidl posiada 3,2 tys. placówek, w Polsce jest ich obecnie ok. 900.

Te produkty hitem w zagranicznych Lidlach

Co najczęściej trafia od polskich dostawców do zagranicznych sklepów Lidla? – Największym uznaniem za granicą pod względem wartościowym oraz ilościowym cieszyło się polskie mięso i wędliny, nabiał, mrożonki, ciastka i słone przekąski oraz pieczywo – podkreślają w komentarzu dla portalu przedstawiciele sieci.

W latach 2018-2024 eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 32 mld zł. Przedstawiciele sieci podkreślają, że Lidl Polska zamierza nadal promować oraz wspierać obecność polskich produktów na rynkach zagranicznych. – Chcemy jeszcze mocniej rozwijać współpracę z polskimi dostawcami i wspierać obecność ich produktów na rynkach zagranicznych. Rok 2024 był pod względem eksportu rekordowy — podkreśla Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska.

Tymczasem w Polsce Lidl rusza dziś z zupełnie nową ofertą promocyjną. Tym razem sieć stawia przede wszystkim na akcje spod szyldu „1+1 gratis”. Od 15 września użytkownicy aplikacji codziennie będą mogli liczyć na inną jednodniową okazję. Na początek sieć proponuje promocję na olej słonecznikowy Wyśmienity marki VitaD’or. We wtorek dotyczyć ona będzie żelu pod prysznic Palmolive, a w środę koncentratów do płukania tkanin Tesori d’Oriente. Każda z nich ma mieć limit ustalony na do dwóch gratisów na kupon.

