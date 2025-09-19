Polacy coraz częściej myślą o emeryturze. Znaleźli nowy sposób na oszczędzanie

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), które przytacza Business Insider Polska wynika, że w okresie styczeń-czerwiec tego roku Polacy otworzyli 41 tys. 993 nowych rachunków IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). To wyraźnie więcej niż w pierwszym półroczu 2024 roku, gdy było ich ponad 31 tys. i o 65 proc. więcej niż dwa lata temu.

Coraz częściej stawiamy na IKZE

Znacząco rosną również aktywa zgromadzone w IKZE. Jeszcze dwa lata temu wartość aktywów wynosiła 6,6 mld zł, podczas gdy na koniec czerwca tego roku było to 14,3 mld zł.

Odnosząc się do powyższych danych, Business Insider Polska wskazuje, że Polacy wreszcie zaczęli mocniej zastanawiać się nad tym, co czeka ich za 20-30 lat, gdy przejdą na emeryturę i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Prognozy są bezlitosne – emerytury dzisiejszych 30-40-latków będą stanowiły niewielką część tego, co zarabiają.

IKZE, to jedno z trzech rozwiązań przewidzianych w ramach indywidualnych form budowania oszczędności na emeryturę w Polsce. Pozostałe to IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i obowiązujące od 2023 roku OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, tzw. emerytura europejska). Oszczędzający mogą posiadać każdą z tych form. Równolegle istnieje możliwość oszczędzania w w PPK (Pracownicze Programy Kapitałowe) oraz PPE (Pracownicze Programy Emerytalne).

Ulga podatkowa wabikiem

Rachunek IKZE można otworzyć np. w funduszu inwestycyjnym, banku czy zakładzie ubezpieczeń. Po otwarciu takiego konta można na nie wpłacać pieniądze. Przepisy wprowadzają górny limit, który wynosi 120 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników etatowych i 180 proc. dla przedsiębiorców.

Polaków przyciąga do IKZE ulga podatkowa z której można skorzystać przy rozliczaniu rocznego PIT-u – po odliczeniu dochodu do opodatkowania można od niego odjąć jeszcze wpłaty dokonane na IKZE i dopiero później obliczyć podatek. Portal zwraca uwagę, że wielu podatników otwiera konta IKZE lub wpłaca pieniądze na już istniejące rachunki pod koniec roku kalendarzowego, właśnie z myślą o rozliczeniu PIT.

