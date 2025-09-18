Dobre wieści dla miliona seniorów. 1878 zł jeszcze przed weekendem

Tegoroczna wypłata 14. emerytur powoli dobiega końca. Świadczenie wypłacane jest z emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień, zgodnie ze stałym harmonogramem płatności. – Wypłata czternastek w ZUS jest już za półmetkiem. Do tej pory 3,9 mln emerytów i rencistów otrzymało dodatkowe świadczenia na łączną kwotę prawie 5,7 mld zł – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Instytucja informuje, że kolejna transza „czternastek" jest w drodze. Tym razem otrzymają ją osoby, których płatność świadczeń przypada na 20. dzień miesiąca. Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że chodzi o 1,2 mln osób. Środki do banków mają zostać przesłane jeszcze dziś.

Ostatnia transza 14. emerytur zostanie wypłacona 25 września.

Będzie łatwiej o pełną 14. emeryturę?

W tym roku 14. emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na taką kwotę. Otrzymują ją osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosuje się mechanizm „złotówka za złotówkę". ZUS nie przyznaje jednak „czternastki", jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł. W praktyce oznacza to, że na świadczenie nie "łapią się" seniorzy z emeryturą powyżej 4728,91 zł brutto.

Czy jest szansa na zmianę tego limitu? Głos w tej sprawie zabrał w niedawnym wywiadzie dla „Faktu" prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. – Powinniśmy rozważać, jaki jest nasz system emerytalny, jako część dystrybucji produktu krajowego brutto. Musimy myśleć perspektywicznie Zmienia się struktura demograficzna, więc zaciąganie zobowiązań na przyszłość jest bardzo dużym wyzwaniem. Stąd nie chcę się wypowiadać o progu (czternastek — red.), tylko chcę powiedzieć o pewnym mechanizmie. Mamy coraz większą populację osób w wieku starszym, więc jeśli zaciągniemy zbyt duże zobowiązania, to musimy myśleć perspektywicznie, kto będzie na to płacił – odpowiedział szef ZUS.

