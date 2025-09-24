Skład VAT i nowe zasady kontroli. Ministerstwo prezentuje zmiany

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. We wtorek w wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o nowelizacji, która ma trafić pod obrady rządu w IV kwartale 2025 r. Nowe przepisy obejmą kilkanaście obszarów i mają ułatwić rozliczenia przedsiębiorcom.

Kluczowa zmiana

Jedną z kluczowych zmian będzie możliwość sprawdzenia statusu podatnika VAT w wykazie do pięciu lat wstecz. Obecnie weryfikacja możliwa jest wyłącznie na dzień sprawdzania kontrahenta. Nowa regulacja pozwoli przedsiębiorcom sprawdzić status podatnika także na wybrany dzień z przeszłości, co ma zwiększyć bezpieczeństwo transakcji.

Nowością będzie również wprowadzenie instytucji tzw. składu VAT. Rozwiązanie to ma uprościć rozliczenia podatku w handlu międzynarodowym. Procedura składu VAT pozwoli stosować stawkę 0 proc. m.in. do dostaw i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów kierowanych do składu VAT, dostaw wewnątrz składu oraz niektórych usług. Obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie zakończenia procedury, czyli przy wyprowadzeniu towarów ze składu.

Projekt zakłada także doprecyzowanie zasad dotyczących miejsca dostawy energii elektrycznej. Po zmianach takie same reguły będą stosowane zarówno dla energii dostarczanej poprzez system elektroenergetyczny, jak i poza nim.

Odpowiedzialność nabywców

Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywców. Obejmie ona sytuacje, gdy podatnik wiedział, że faktura pochodzi od podmiotu nieistniejącego, dotyczy transakcji fikcyjnej lub zawiera nieprawdziwe kwoty. Zasada ta zostanie rozciągnięta także na niektóre usługi niematerialne, w tym doradcze, zarządcze, księgowe, reklamowe czy badawcze.

Zmiany przewidują ponadto likwidację obowiązku zapłaty VAT w ciągu 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu oraz zniesienie obowiązku wykazywania w JPK_VAT podstawy opodatkowania przy transakcjach z podatnikami zagranicznymi, gdy są one zwolnione z VAT.

W projekcie znalazły się również ułatwienia w systemie Tax Free. Resort chce wprowadzić możliwość samodzielnego zgłoszenia wywozu towarów przez podróżnych w terminalach TAX FREE, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej.

