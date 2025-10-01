Ile studenci potrzebują, by się utrzymać? Niektórzy ponad 4000 zł miesięcznie

Początek roku akademickiego przynosi niezbyt optymistyczne dane dotyczące kosztów życia studentów. Te z roku na rok rosną, co pokazuje najnowsza edycja Indeksu Kosztów Studenckich – badania przeprowadzonego w grupie studentów, użytkowników aplikacji Tikrow.

Wyniki badania wskazują, że studenci obawiają się wzrostu kosztów utrzymania w nadchodzącym roku akademickim. Według ponad połowy z nich (53 proc.) wzrost wydatków w porównaniu do ubiegłego roku wyniesie od 10 do 20 proc., a co piąty (19 proc.) spodziewa się wzrostu nawet o 20-30 proc. Łącznie blisko 80 proc. respondentów oczekuje wzrostu wydatków od 10 do 50 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim.

Ile studenci potrzebują, by się utrzymać?

Badanie wśród studentów pokazuje, że największa grupa (32 proc.) na swoje utrzymanie przyznaje miesięcznie od 2000 do 3000 zł. Dla 25 proc. kwotą wystarczającą na pokrycie miesięcznych wydatków to 1500-2000 zł, a dla 15 proc. – od 3000 do 4000 zł. W tych wydatkach mieszczą się koszty m.in. wyżywnia, przejazdów, ale przede wszystkim mieszkania bądź akademika (zwykle mieszczą się one w przedziale od 1200 do 1500 zł miesięcznie). W ubiegłym roku jedynie 30 proc. studentów deklarowało wydatki w przedziale od 2000 do 4000 zł, dziś te kwoty wskazuje blisko połowa pytanych (47 proc.). 6 proc. przyznało, że ich wydatki przekraczają kwotę 4000 zł. Tylko co dziesiąty uczestnik badania twierdzi, że do utrzymania wystarczy mu 1000 zł.

Większość, bo aż 77 proc. respondentów przyznaje, że w utrzymaniu w niewielkim lub znacznym stopniu pomagają im rodzice lub opiekunowie. To niewielki spadek w porównaniu do poprzedniej edycji badania, kiedy do takiej pomocy przyznawało się 80 proc. studentów. 23 proc. respondentów deklaruje, że utrzymuje się samodzielnie.

Opinie studentów zebrano w ankiecie w aplikacji Tikrow na próbie liczącej N=1092osób. Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-23 września 2025 roku.

