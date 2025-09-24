Nasza Klasa powraca. Twórcy liczą szczególnie na jedną grupę

Kultowy polski portal społecznościowy Nasza Klasa powraca po czterech latach, tym razem jako aplikacja mobilna na Androida i iOS. – Spotkaj się ze znajomymi sprzed lat, odnów kontakty i odkrywaj historię swojej szkoły w mobilnej wersji aplikacji Nasza Klasa – czytamy w opisie aplikacji.

Nasza Klasa reaktywacja

Reaktywowana Nasza Klasa startuje w Google Play i App Store. Aplikacja umożliwia stworzenie własnego profilu oraz wyszukiwanie znajomych według szkoły, klasy lub imienia. Możliwe jest też dołączenie do profilu klasy, szkoły i rocznika oraz tworzenie grup. Użytkownicy mogą również udostępniać zdjęcia i filmy. Ponadto za 19,99 złotych miesięcznie lub 99,99 złotych rocznie oferowana jest subskrypcja NK Premium, która zapewnia m.in. brak reklam, a także możliwość dodawania filmów dłuższych niż 60 sekund oraz wysyłania załączników audio i zdjęć na czacie.

Przypomnijmy, że Nasza Klasa wystartowała pod koniec 2006 roku z inicjatywy czterech studentów informatyki z Wrocławia. Pierwotnym założeniem serwisu była możliwość odnajdowania szkolnych znajomych i tworzenia wirtualnych klas z tymi samymi członkami, co w rzeczywistości. Z czasaem funkcjonalność serwisu rozszerzono m.in. o gry. Szczyt popularności serwisu przypadł na 2008 roku, kiedy to mógł poszczycić się obecnością blisko 15 mln aktywnych użytkowników, co było fenomenem. Portal przyciągnął przed komputery wielu z tych, którzy do tej pory stronili od nowych technologii, a na fali jego sukcesu powstawały nawet piosenki.

Od sukcesu do upadku

W 2010 roku serwis zmienił nazwę na nk.pl, dodając komunikator, gry i mikroblog. Jak przypomina portal instalki.pl, Ringier Axel Springer Polska, który później przejął całość projektu, zarabiał na reklamach i płatnych funkcjach. Wprowadzone zmiany nie wyszły jednak na dobre. Użytkownicy narzekali na opłaty za dawniej darmowe funkcje, wycieki danych i natarczywe reklamy. W tamtym czasie pojawił się również Facebook, który przyciągnął wielu znużonych Naszą Klasą użytkowników.

Decyzja o zamknięciu nk.pl. zapadła w maju 2021 roku, a dwa miesiące później serwis wygasł. Strona pod tym adresem nadal jest dostępna, ale odsyła do gier na platformie Gameplanet.

Twórcy aplikacji obiecują bezpieczną przestrzeń bez algorytmów i inwazyjnych reklam. Nie kryją, że liczą na przyciągnięcie użytkowników w wieku 35 plus, czyli tych, którzy korzystali z Naszej Klasy i wspominają ten portal z nostalgią.

