Właściciele nieruchomości zapominają o tym obowiązku. Straż miejska ruszyła z kontrolami

Wraz z początkiem sezonu grzewczego straż miejska sprawdza, czy właściciele i zarządcy budynków spełnili obowiązek zgłoszenia źródeł ogrzewania swoich nieruchomości w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Chodzi o uruchomiony w lipcu 2021 roku rejestr danych o źródłach ciepła i paliwach do ogrzewania lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

CEEB wprowadziła nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z października 2020 roku. Nowela nakłada na właścicieli lub zarządzających budynkami bądź lokalami posiadającymi źródło ciepła o mocy do 1 MW konieczność rejestracji w CEEB i złożenie deklaracji odnośnie tego, czym ogrzewane są ich nieruchomości. Obowiązek wpisania budynków do CEEB istnieje od połowy 2022 roku. W przypadku nowo wybudowanych budynków właściciele mają 14 dni na dokonanie wpisu od momentu uruchomienia systemu grzewczego.

Grzywna za brak wpisu do CEEB. Nawet 5 tys. zł

Wciąż nie brak osób, które do CEEB nieruchomości nie wpisały i nie poniosły żadnych konsekwencji. Z danych, które przytacza Interia.pl wynika, że tylko w Lublinie nie zgłosiło się ok. 6 tys. punktów adresowych. Na ponad 1900 kontroli przeprowadzonych w zeszłym roku, straż miejska stwierdziła 639 wykroczeń. Strażnicy udzielili 572 pouczeń i wystawili 67 mandatów karnych na kwotę ponad 14 tys. zł.

Brak wpisu do CEEB może skutkować grzywną w wysokości od 500 do nawet 5 tys. zł.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w formie papierowej, składając dokumenty w urzędzie miasta lub gminy.

Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB obejmuje: piece, kominki, kuchnie węglowe, kotły, grzejniki gazowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

