Co utrudnia nam awans? Polacy wskazują trzy czynniki

Jak pokazuje raport ADP „People at Work 2025. A Global Workforce View" najczęstsza przyczyna zastoju w karierze to obiektywny brak możliwości rozwoju w aktualnej pracy. Jeden na pięciu pracowników (19 proc.) twierdzi, że jego rozwój zawodowy jest blokowany przez fakt „utknięcia” na stanowisku z „lepką podłogą”, czyli takim, które nie daje możliwości awansu lub zdobywania nowych kompetencji. Inne istotne powody to: osobisty brak chęci zmiany i brak czasu, jaki można poświęcić na rozwój (odpowiednio 13 i 12 proc.). Rzadziej pracownicy wskazywali brak wykształcenia i strach (po 5 proc.), co sugeruje, że motywacja i możliwości przeważają nad lukami w kompetencjach.

Powyższe odpowiedzi wskazywało niemal 38 tys. pracowników z 34 krajów na świecie.

„Lepka podłoga" blokuje awans również w Polsce

Jak odpowiadali Polacy? Za najważniejszą przeszkodę w dalszym awansie najczęściej wskazujemy brak chęci i zadowolenie z obecnej sytuacji zawodowej (15 proc.), a także brak czasu, jaki można poświęcić na rozwój (14 proc.). Na trzecim miejscu uplasowała się wspomniana "lepka podłoga" (12 proc.), co oznacza, że Polacy nieco rzadziej niż europejscy pracownicy mówią o utknięciu na stanowisku, które nie daje możliwości awansu.

– Polski rynek pracy jest bardziej mobilny w porównaniu z tym na południu Europy. Zatrudnieni w polskich firmach stosunkowo często zmieniają pracę, zwłaszcza jeśli nie są zadowoleni z wynagrodzenia czy warunków pracy. To może mieć decydujące znaczenie – polscy pracownicy są dość samodzielni i biorą sprawy w swoje ręce, więc nawet jeśli mają w swojej karierze doświadczenie blokady zawodowej, znajdują sposoby na jej pokonanie. Z kolei w krajach bardziej dojrzałego kapitalizmu choć oczekiwanie konkretnej ścieżki rozwoju oferowanej przez firmę jest powszechne, to jednak wyrwanie się z „utknięcia” wydaje się trudniejsze. Takie uczucie może wzmagać skostniała struktura zatrudnienia w danej firmie, charakterystyka miejscowego rynku pracy czy ogólna satysfakcja finansowa – komentuje Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Z „lepką podłogą" najczęściej zderzają się osoby zatrudnione w najmniejszych firmach (do 9 pracowników) – 21 proc. Jednak w firmach każdej wielkości stanowią one stosunkowo wysoki odsetek, oscylujący w granicach 18-19 proc.

