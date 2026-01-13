Lokaty na trzy miesiące. Początek roku z „piąteczkami”

Portal Bankier.pl przedstawił pierwszy w tym roku ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na trzy miesiące. Dominują „piąteczki”

Nowy rok przynosi spore zmiany i niestety obniżki. Na czele rankingu znalazł się Citi Handlowy z ofertą Lokata Powitalna w promocji „Możesz więcej z kontem Citigold”. Proponowana stawka to 5,80 proc. w skali roku. Tymczasem jeszcze miesiąc temu bank oferował na lokacie kwartalnej 6 proc. Z propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto Citigold w ofercie promocyjnej, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości minimum 420 000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 220 000 zł.

Na drugim miejscu uplasowała się Nest Lokata Witaj od Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 5,25 proc. rocznie. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Na najniższym stopniu podium rankingu lokat na trzy miesiące znalazł się NOWYdepozyt 3M Gwarantowany proponowany przez Bank Nowy. Stawka na tym depozycie to 5,10 proc. w skali roku (przed miesiącem było to 5,20 proc.). Oferta ta również skierowana jest dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. W tym wypadku maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Tuż za podium uplasowała się Lokata dla Ciebie dla nowych klientów od Raiffeisen Digital Banku. To ostatnia z propozycji z “piątkowym” oprocentowaniem (stawka wynosi właśnie 5 proc.). Jak sugeruje nazwa, lokata przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy muszą założyć konto osobiste. W przypadku tej oferty również można wpłacać maksymalnie 100 000 zł. Na piątym miejscu znalazła się Lokata na Start, oferowana przez Inbank. Oprocentowanie na tym depozycie, to 4,85 proc. w skali roku (w grudniu było to 5,05 proc.). Propozycja ta również skierowana jest dla nowych klientów, a górny limit wpłat to 50 000 zł.

