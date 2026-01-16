Nawrocki nie podpisze budżetu? Domański wyjaśnia, co się stanie

Przed tygodniem Sejm zakończył prace nad ustawą budżetową na 2026 rok, przyjmując 10 poprawek Senatu. 13 stycznia projekt trafił do Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent ma 7 dni na decyzję, czy ją podpisać czy skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Głowa państwa nie ma natomiast możliwości zawetowania ustawy budżetowej.

Prezydent Karol Nawrocki przyznał kilka dni temu, że nie wie jeszcze, jaką podejmie decyzje ws. ustawy budżetowej na ten rok. – Mam wiele zastrzeżeń do polskiego budżetu i rozdysponowania polskich środków na przyszły rok. Dużo żalu do polskiego rządu i ministra finansów, że tak zaniedbał kwestie budżetowe i nie mamy właściwie czym dzielić – powiedział prezydent.

Zdaniem Nawrockiego budżet Polski na ten rok rodzi wiele wątpliwości. – Największą jest to, że stan finansów publicznych, za sprawą niedoskonałej pracy ministra Domańskiego, jest dzisiaj nie w takim stanie, jak powinno to wyglądać w państwie, które jest w grupie G20. Z jednej strony mówimy o sukcesach gospodarczych przez 35 lat, a z drugiej strony widzimy budżet i stan finansów publicznych, który budzi zastrzeżenia prezydenta Polski, ale też obywateli – stwierdził prezydent, dodając, że zachowa się w tej sprawie „w sposób rozsądny”.

Minister finansów o decyzji prezydenta ws. budżetu

O decyzję prezydenta ws. ustawy budżetowej pytany był dziś w Polskim Radiu minister finansów i gospodarki. Andrzej Domański ocenił, że „bardzo trudno przewidywać działania pana prezydenta". – One często, w mojej ocenie, wymykają się logice zarówno gospodarczej, jak i politycznej – stwierdził szef resortu finansów i gospodarki.

Gość Polskiego Radia przypomniał, że w toku prac parlamentarnych do ustawy budżetowej wpisano istotne poprawki dotyczące m.in.. zwiększenia nakładów na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencję Wywiadu, czy na polską naukę.

– Jeżeli pan prezydent nie podpisze budżetu, to będziemy działać na tym projekcie, który trafił do parlamentu i nie zawiera tych poprawek. Mówiąc wprost, tych dodatkowych środków do momentu podpisania ustawy budżetowej przez prezydenta po prostu nie będzie – podkreślił Domański.

Kwestia decyzji prezydenta ws. ustawy budżetowej pojawiła się podczas wczorajszej konferencji premiera. Donald Tusk przyznał, że opinia Karola Nawrockiego go „nie interesuje”, bo – jak wyjaśniał – „budżet tak czy inaczej będzie realizowany”. Tusk stwierdził, że jeśli prezydent podpisze budżet, uzna to za „coś naturalnego i oczywistego”. Jeśli natomiast do tego nie dojdzie, premier uzna to za „jakąś złośliwą fanaberię”.

