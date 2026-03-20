Dolar i euro w dół. Kursy walut 20 marca 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 20 marca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7032 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2768 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6969 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9557 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Dolar i euro w dół

Kursy walut – piątek, 20 marca

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 19 marca

dolar –3,7270 zł

euro –4,2782 zł

frank szwajcarski – 4,6956 zł

funt szterling – 4,9508 zł

Kursy walut – środa, 18 marca

dolar –3,6930 zł

euro –4,2613 zł

frank szwajcarski – 4,6982 zł

funt szterling – 4,9338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 marca

dolar –3,7046 zł

euro –4,2666 zł

frank szwajcarski – 4,7093 zł

funt szterling – 4,9402 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 marca

dolar –3,7287 zł

euro –4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,7238 zł

funt szterling – 4,9394 zł

Kursy walut – piątek, 13 marca

dolar – 3,7277 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,7279 zł

funt szterling – 4,9436 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

