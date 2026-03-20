Dolar i euro w dół. Kursy walut 20 marca 2026 r.

Jakie są dziś kursy walut? Dolar i euro w dół
Kursy walut – piątek, 20 marca
- dolar –3,7032 zł
- euro –4,2768 zł
- frank szwajcarski – 4,6969 zł
- funt szterling – 4,9557 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – czwartek, 19 marca
- dolar –3,7270 zł
- euro –4,2782 zł
- frank szwajcarski – 4,6956 zł
- funt szterling – 4,9508 zł
Kursy walut – środa, 18 marca
- dolar –3,6930 zł
- euro –4,2613 zł
- frank szwajcarski – 4,6982 zł
- funt szterling – 4,9338 zł
Kursy walut – wtorek, 17 marca
- dolar –3,7046 zł
- euro –4,2666 zł
- frank szwajcarski – 4,7093 zł
- funt szterling – 4,9402 zł
Kursy walut – poniedziałek, 16 marca
- dolar –3,7287 zł
- euro –4,2694 zł
- frank szwajcarski – 4,7238 zł
- funt szterling – 4,9394 zł
Kursy walut – piątek, 13 marca
- dolar – 3,7277 zł
- euro – 4,2693 zł
- frank szwajcarski – 4,7279 zł
- funt szterling – 4,9436 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
