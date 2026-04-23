Wielka transakcja stała się faktem. TVN ma nowego właściciela

Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili fuzję z Paramount Global i Skydance. Decyzja zapadła mimo silnego sprzeciwu części środowiska filmowego i telewizyjnego.

Warner Bros. Discovery przejęte przez Paramount

Według informacji podanych przez Bloomberg L.P., umowa opiewa na około 110 miliardów dolarów. Paramount miał pokonać w wyścigu o przejęcie Warner Bros. konkurencyjną ofertę złożoną przez Netflix.

Zgodnie z warunkami porozumienia akcjonariusze Warner Bros. Discovery mają otrzymać 31 dolarów za każdą akcję. Jednocześnie trwa postępowanie antymonopolowe w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które może jeszcze wpłynąć na losy transakcji.

Gwiazdy kina protestują przeciwko fuzji Warner Bros i Paramount Skydance

Planowane połączenie wywołało duże emocje w Hollywood. Aktorzy, scenarzyści i reżyserzy ostrzegają, że fuzja może doprowadzić do zwolnień, ograniczenia liczby produkcji oraz mniejszego wyboru dla widzów.

List otwarty przeciwko transakcji podpisało ponad 4 tysiące osób związanych z branżą filmową. Wśród nich znaleźli się m.in. Joaquin Phoenix, Glenn Close oraz Bryan Cranston.

Krytycznie o umowie wypowiadali się także politycy. Senator Elizabeth Warren oceniła wcześniej, że fuzja może oznaczać wyższe ceny i mniejszy wybór dla amerykańskich rodzin.

Paramount składa wielkie obietnice po połączeniu z Warner Bros. Discovery

Przedstawiciele Paramount i Skydance przekonują jednak, że połączenie firm ma wzmocnić branżę filmową. David Ellison zapowiedział zwiększenie produkcji i deklarował, że po fuzji studio będzie tworzyć co najmniej 30 filmów rocznie.

Zapowiedziano także utrzymanie szerokiej dystrybucji kinowej. Filmy mają trafiać do kin na wyłączność przez minimum 45 dni przed pojawieniem się na platformach streamingowych.

Jeśli organy regulacyjne zablokują transakcję, Paramount będzie musiał zapłacić gigantyczną karę za zerwanie umowy.

