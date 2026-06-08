Innowatory Wprost 2026: Przyszłość AI, „moda na AI” i nowe regulacje prawne

Eksperci podkreślali, że wprowadzanie AI do struktur firm stało się modne, natomiast nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą jak wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji, a przez to inwestycja się nie zwraca.

– Dużo organizacji jest na etapie „mody na AI”. Wiele organizacji na siłę próbuje umiejscowić AI tam gdzie wystarczy sama automatyzacja procesów – mówił Grzegorz Soczewka, VP Sales na region Europy Środkowo Wschodniej w OVHcloud.

– AI może nam pomóc optymalizować procesy, ale zdarza się, że budżety są palone, bo firmy nie zawsze wiedzą gdzie sztuczna inteligencja mogłaby im pomóc. Najpierw zastanówmy się gdzie AI będzie miał największe zastosowanie – powiedział Przemysław Mikus, prezes rady dyrektorów Software Development Association Poland.

Ważnym wątkiem dyskusji były prace nad przepisami prawnymi, które mają regulować wykorzystywanie AI, porządkować i nadzorować rynek sztucznej inteligencji.

– Polska przejęła ambitne podejście do regulacji AI poprzez tworzenie nowego organu Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie z jednej strony nadzorować ten rynek, ale z drugiej strony mieć duży komponent rozwojowy. W kontekście tworzenia piaskownic regulacyjnych, czyli takiego bezpośredniego środowiska do testowania systemu sztucznej inteligencji, gdzie będą one testowane pod okiem organu nadzoru, jednocześnie bez zagrożenia karami z tego wynikającymi, a także na przykład w kontekście opinii indywidualnej, gdzie przedsiębiorca będzie musiał zwrócić się do komisji o opinię, czy jego system jest zgodny z AI Actem – powiedział Kamil Giera, główny specjalista w Departamencie Badań i Innowacji w Ministerstwie Cyfryzacji.

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