Dolar mocno w dół. Kursy walut 20 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 20 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6896 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3165 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6250 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0312 zł.
Jakie kursy walut 20 sierpnia? Dolar mocno w dół
Kursy walut – czwartek, 20 sierpnia
- dolar –3,6896 zł
- euro –4,3165 zł
- frank szwajcarski – 4,6250 zł
- funt szterling – 5,0312 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 19 sierpnia
- dolar –3,7306 zł
- euro –4,3267 zł
- frank szwajcarski – 4,6007 zł
- funt szterling – 5,0560 zł
Kursy walut – wtorek, 18 sierpnia
- dolar –3,7307 zł
- euro –4,3189 zł
- frank szwajcarski – 4,5973 zł
- funt szterling – 5,0487 zł
Kursy walut – poniedziałek, 17 sierpnia
- dolar –3,7137 zł
- euro –4,3075 zł
- frank szwajcarski – 4,5903 zł
- funt szterling – 5,0336 zł
Kursy walut – piątek, 14 sierpnia
- dolar –3,7300 zł
- euro –4,3100 zł
- frank szwajcarski – 4,5849 zł
- funt szterling – 5,0436 zł
Kursy walut – czwartek, 13 sierpnia
- dolar – 3,7362 zł
- euro – 4,3058 zł
- frank szwajcarski – 4,5963 zł
- funt szterling – 5,0363 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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