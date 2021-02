Atak hakerski na CD Projekt. Spółka mocno traci na giełdzie

CD Projekt traci już ponad 4 proc. w stosunku do kursu otwarcia. Notowania dewelopera notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, lecą w dół po informacji o ataku hakerskim na firmę.

Spółka podała dziś rano informację, że cyberprzestępcy uzyskali nieautoryzowany dostęp do wewnętrznej sieci firmy. W ich ręce trafiły nie tylko dane dotyczące produkowanych przez warszawskie studio gier, takich jak Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3, czy Gwint, ale także krytyczne dane dotyczące pracowników. Hakerzy pozostawili notatkę, w której poza żądaniem okupu, poinformowali, że dostali się do informacji pochodzących z działu prawnego, finansowego, czy relacji inwestorskich. W posiadaniu przestępców mogą być też dane osobowe pracowników firmy, choć sama spółka twierdzi, że są one bezpieczne.

Zła passa CD Projektu

To kolejny trudny moment dla CD Projektu, który zmaga się z falą krytyki od 10 grudnia 2020 roku, gdy na rynku pojawiła się gra Cyberpunk 2077, która według większości komentatorów, nie powinna zostać wydana w takim stanie. Produkcja pełna jest błędów i brakujących funkcji, które przez lata zapowiadano. Spółka prowadzi nieustanne prace nad poprawą produktu, wypuszczając kolejne łatki. Zarząd zaprezentował też szczegółowy plan działania na najbliższe miesiące.

Galeria:

CD Projekt Red padł ofiarą hakera. I internetowych memiarzyCzytaj też:

CD Projekt posypuje głowę popiołem. Zarząd bierze winę na siebie i podaje daty poprawek do Cyberpunka 2077