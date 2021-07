Buda: Ustawa podatkowa związana z Polskim Ładem pojawi się jeszcze dziś

Jeszcze dziś rząd będzie mógł zapoznać się z ustawą podatkową, która jest kluczową i jedną z najbardziej kontrowersyjnych części Polskiego Ładu. Ministerstwo Finansów przedstawi ją Radzie Ministrów.

– Ustawa podatkowa, która jest elementem Polskiego Ładu, trafi jeszcze dziś do Rady Ministrów. To projekt Ministerstwa Finansów – powiedział w Polsat News Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. – Jeśli będą uwagi i propozycje, będziemy dyskutować z każdym. Przepisy muszą być zatwierdzone do listopada, aby prawo mogło obowiązywać od stycznia – dodał.

Co ze sprzeciwem, który w sprawie tych rozwiązań zgłosił wicepremier Jarosław Gowin? Zdaniem wiceministra Waldemara Budy, nie może być tak, że jeden z członków koalicji będzie głosował za propozycjami rządu tylko wtedy, gdy będzie się z nimi zgadzał w całości.

– Jarosław Gowin nie jest recenzentem, ale członkiem rządu. Nikt nie może pozwolić sobie na to, aby popierać rozwiązania dopiero wtedy, gdy zgadza się z nimi w 100 proc. Dziś nie powinno być wątpliwości, że całość Zjednoczonej Prawicy zagłosuje za Polskim Ładem – powiedział.

Odroczenie zgody na Krajowy Program Odbudowy

Unia Europejska nie zagłosuje nad polskim Krajowym Planem Odbudowy aż do września. Podczas dzisiejszego spotkania ministrowie finansów i gospodarki zajmą się planami Słowenii, Litwy, Cypru i Chorwacji. Jak otwarcie mówią komentatorzy, jest to bezpośredni nacisk UE na Polskę za sprawę orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

– Jeśli jako ostatni wysłaliśmy decyzje ratyfikacyjne, to trudno, żeby Komisja Europejska wydała decyzję w naszej sprawie decyzję w pierwszej kolejności. To wina Senatu – powiedział Buda. – My nie czekając na środki z UE uruchomiliśmy 20 mld złotych dla samorządów – dodał.

