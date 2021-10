Błędy, przeoczenia, nieprawidłowe wyliczenia. Senat nie poprze Polskiego Ładu

Nie pomogły prośby przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji, by rząd zaniechał nierównej walki i nie upierał się, że wprowadzi setki nowych przepisów podatkowych w ciągu kilku miesięcy. Polski Ład od początku pełen był błędów i nieścisłości. Wykazywali je niezależni eksperci, wyśmiewali politycy opozycji. Rządzący okazali się nieprzejednani i przy każdej okazji podkreślali, że Polski Ład musi wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Największa reforma podatkowa od lat została więc przygotowana w pośpiechu. Zorganizowano wprawdzie konsultacje społeczne, ale trwały tak krótko, że ich uczestnicy nie mieli szansy przedyskutować z rządzącymi wszystkich zastrzeżeń. Doszło do kuriozalnej sytuacji, w której musieli przeprowadzić rodzaj rankingu na najbardziej szkodliwe niedoskonałości ustawy i w trakcie dyskusji podnosili tylko te kwestie, a inne z braku czasu musieli pominąć.

Nie zraziło to posłów, którzy uchwalili niedopracowane przepisy. Senat nie ma zamiaru przepuszczać przepisów w tym kształcie. W środę przyjął 70 poprawek do Polskiego Ładu.

Senat załamuje ręce

– Tych przepisów nie da się poprawić. Będziemy rekomendować Senatowi głosowanie nad przesunięciem wejścia w życie wszystkich zmian podatkowych o rok – powiedział w rozmowie z money.pl przewodniczący senackiej Komisji Finansów i Budżetu Kazimierz Kleina.

Serwis odnotował kilka takich nieścisłości, które spowodują, że stosowanie przepisów będzie albo niemożliwe, narazi podatników na oskarżenie o naruszanie prawa albo przyniesie im więcej strat niż korzyści. To choćby zwolnienie z płacenia podatków podatników powracających do Polski z zagranicy, których obejmie abolicja podatkowa. Resort finansów nie przewidział wcześniej, że zwalniając tych podatników z płacenia podatków, pozbawia ich również prawa do ubezpieczenia.

Inny przykład absurdu to zachęcanie seniorów, by nie przechodzili wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego na świadczenie z ZUS, ale nadal pracowali. Na ostatnim posiedzeniu Sejm dodał poprawkę wprowadzającą zerowy PIT dla seniorów, analogicznie do zerowego PIT dla osób do 26. roku życia.

Szczegółowe wyliczenia pokazują jednak, że zwolnienie z podatku seniorów będzie zawierało się w wyższej kwocie wolnej od podatku – zatem korzyść dla mniej zarabiających seniorów z zerowego PIT jest praktycznie żadna.

Opór Senatu może się okazać wyłącznie symboliczny

Takich niedopatrzeń i błędów jest więcej. Zdaniem senatora Kleiny, Senat nie jest w stanie poprawić wszystkich błędów, które czają się w forsowanych przez rząd przepisach.

– Nie mamy odpowiednich narzędzi w Senacie, by poprawić przepisy, które zmienią aż 26 ustaw. Wycofaliśmy się z niektórych poprawek, bo nie wiemy, jakie mogą one przynieść skutki w przyszłości dla podatników. Zbyt wiele jest tu niewiadomych. Poprawimy na pewno w pierwszej kolejności to, co jest w naszym przekonaniu niezgodne z Konstytucją – zapowiada senator.

Komisja Finansów i Budżetu będzie rekomendowała Senatowi, by w najbliższy piątek zagłosował on nad przesunięciem o rok wejścia w życie wszystkich przepisów podatkowych.

Głosowanie nad ustawą zaplanowano na najbliższy piątek. Nawet jeśli Senat miażdżącą przewagą odrzuci projekt, który wyszedł z Sejmu, przepisy mogą wejść w życie w proponowanym przez rząd i posłów Zjednoczonej Prawicy kształcie, gdyż Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.

Czytaj też:

Polski Ład pierwszym krokiem do raju podatkowego? Nie tak szybko