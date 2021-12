Semeniuk: Inflacja będzie dalej rosła. Nie możemy bezczynnie czekać na decyzję UE

Sejmie zajmie się dziś kolejnymi rozwiązaniami z tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, czyli pakietu rozwiązań, które mają wpłynąć na wyhamowanie wzrostów cen towarów i usług.

Tarcza antyinflacyjna. Rozwiązania przegłosuje Sejm

– Tarcza antyinflacyjna ma pomóc rodzinom najuboższym, a także klasie średniej. Chcemy wyhamować proces inflacyjny, który będę prawdopodobnie najbardziej widoczny w pierwszym kwartale przyszłego roku – powiedziała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii w rozmowie z Elizą Olczyk na antenie Polskiego Radia 24.

Jak długo będzie trwało wypłacanie środków z programów pomocowych zawartych w tarczy antyinflacyjnej? Zdaniem wiceminister, wszystko zależy od tego, jak długo polska gospodarka będzie się zmagała z podwyższoną inflacją.

– To się łączy z tym, jak długo będzie trwał proces wzrostu inflacyjnego. Mamy nadzieję, że dzięki tarczy antyinflacyjnej i podnoszeniu stóp procentowych uda się to wyhamować pod koniec pierwszego kwartału 2022 r. – powiedziała wiceszefowa resortu rozwoju i technologii.

Zerowy VAT na żywność. Potrzebna zgoda Unii Europejskiej

Jednym z pomysłów zawartych w tarczy antyinflacyjnej jest obniżenie podatku akcyzowego na paliwa, ale także zerowy VAT na żywność. Możliwość zmiany w zakresie tego drugiego rozwiązania jest uzależniona od zgody Unii Europejskiej, która do tej pory raczej sceptycznie podchodziła do tego pomysłu. Do tej pory podobne inicjatywy spotykały się ze sprzeciwem unijnych organów regulacyjnych, ale teraz pojawiło się światełko w tunelu. Ministrowie finansów państw członkowskich wspólnie zgodzili się na obniżenie VAT do poziomu 0 proc. Będą się także starać, aby było to możliwe jeszcze przed przyjęciem odpowiedniej dyrektywy przez Komisję Europejską.

– Chcielibyśmy wyzerować VAT na różne produkty, albo ustawienie stawki minimum. Presja członków UE jest na tyle duża, że mam nadzieję, że będzie w tej sprawie konsensus – powiedziała Olga Semeniuk. Wiceminister stwierdziła jednak, że nie można bezczynnie czekać do marca, aż w Unii Europejskiej zostaną podjęte decyzje, gdy w tym czasie inflacja rośnie.

– Przewidujemy wzrost inflacyjny jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku. Moim zdaniem powinniśmy podjąć wspólne działania, które pozwolą ten proces zatrzymać – zapewniła.

