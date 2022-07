Rzeczkowska: Minister Finansów nie przewiduje dodatkowych podatków dla najbogatszych

Ważny dzień dla polskich finansów. Po południu poznamy kolejną decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która może być ostrzejsza, niż pierwotnie zakładano. Część analityków sugeruje nawet wzrost o 100 punktów bazowych. Wszystko po to, aby zahamować galopującą inflację, która w czerwcu, według szybkiego szacunku GUS wyniosła już 15,6 proc.

Polska czeka na środki z KPO

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapewnia, że mimo trudnej sytuacji, które jak podkreśliła, jest zjawiskiem globalnym, polskie finanse publiczne są bezpieczne. Odniosła się także do środków z Krajowego Planu Odbudowy, które nadal nie trafiły do Polski.

– Prognozy, które robiliśmy w kwietniu, na podstawie których przekazujemy KE informacje o stanie naszego budżetu, były tworzone bez uwzględnienia środków z KPO. Budżet na 2022 przygotowany jest tak, aby spiął się nawet bez KPO. Oczywiście te środki są bardzo potrzebne, bo to dodatkowe pieniądze na inwestycje, a to napędza wzrost gospodarczy – powiedziała minister finansów na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Waloryzacja 500+

Szefowa resortu finansów została zapytana także o pojawiające się co chwilę informacje o możliwych waloryzacjach kilku programów socjalnych z flagowym 500+ na czele.

– W przestrzeni publicznej pojawiają się faktycznie takie tematy i są podgrzewane, ale my tych kwestii w budżecie nie przewidujemy. Cały czas trwa dyskusja na temat podwyżek dla budżetówki. Jako minister finansów powiem, że każdą złotówkę musimy oglądać pięcio- lub sześciokrotnie. Jeśli będzie taka decyzja rządu, to postaramy się ją spełnić, ale musimy pamiętać, że teraz mamy bardzo wysokie wydatki na obronność – powiedziała minister finansów.

Trzeciego progu podatkowego nie będzie

Jak bumerang wraca także temat podatku dla najbogatszych. W ramach Polskiego Ładu wprowadzono zmiany, ale dotyczyły one stopy wolnej od podatku i pierwszego progu. O trzecim progu jednak nie ma mowy.

– Nie rozważamy wprowadzenia trzeciego progu podatkowego. Ważne byłoby, aby rozwiązania dla najbogatszych, były powszechne. Jest już tak zwana danina solidarnościowa dla osób zarabiających powyżej miliona złotych rocznie. To 4 proc. podatku. W tym roku, do maja wpłynęło już 2,5 mld złotych do budżetu – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

