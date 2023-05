PIT 2023: ostatni dzień na złożenie deklaracji podatkowej

Zeznanie podatkowe za 2022 rok można składać od 15 lutego. Ostateczny termin jest niezmienny i co roku wypada na 30 kwietnia. Jeśli jest to dzień wolny, wtedy wnioski należy złożyć najpóźniej w kolejny dzień roboczy. Tak jest i w tym roku. 30 kwietnia wypada w niedzielę, dlatego też PIT-y należy złożyć do 2 maja.

Co po 2 maja?

Osoby rozliczające się na podstawie PIT 37 i PIT 38 nie muszą się martwić. Ich dokumenty zostaną automatycznie przesłane do urzędu. Jednak niesie to ze sobą kilka wad. Nie będziemy mogli przekazać 1,5 proc. podatku na żadną organizację. Oprócz tego automatyczne rozliczenie nie rozliczy ewentualnych ulg, które moglibyśmy odliczyć samodzielnie.

W przypadku osób składających PIT 28 lub PIT 36 sprawa wygląda inaczej. Większość danych w formularzu uzupełnia płatnik, więc urząd nie jest w stanie automatycznie rozliczyć dokumentu.

Brak złożenia zeznania w terminie skutkować może karą grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności. Unikniemy tego, składając do urzędu tzw. czynny żal. Należy przyznać się w nim do popełnienia przestępstwa. Zostanie on uznany, jeśli przyznanie się do winy nastąpi przed zarejestrowaniem naszego błędu przez urzędnika.

W jaki sposób możemy rozliczyć PIT?

Możemy złożyć PIT w formie papierowej. Dawniej konieczne było złożenie go w urzędzie podlegającym naszemu miejscu zamieszkania. Teraz jest to łatwiejsze, a formularz można złożyć w dowolnej placówce skarbowej. Po złożeniu dokumentu, na zwrot z podatku będziemy musieli poczekać maksymalnie do trzech miesięcy.

Coraz więcej osób decyduje się na składanie PIT przez Internet. To łatwiejszy sposób, zwłaszcza dla osób rozliczających się formularzem PIT 37. Na takie osoby w systemie czeka już uzupełniony druk. Wystarczy sprawdzić dane, nanieść poprawki i dodać ulgi. Zeznanie w takiej formie dostępne jest na platformie Twój e-PIT. Jeśli przysługuje nam zwrot podatku, otrzymamy go do 45 dni.

