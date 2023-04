Cyfrowa waluta w banku centralnym Anglii

Bank Anglii już w lutym udostępnił na swojej stronie publikację dotyczącą waluty cyfrowej. Nie uwzględniono w niej jednak daty wprowadzenia jej do obiegu. Prognozuje się, że Britcoin zostanie uruchomiony już w 2030 roku.

Czym jest CBDC?

CBDC (ang. Central Bank Digital Currency) to cyfrowa waluta banku centralnego. Oznacza to, że waluta emitowana jest przez państwowy bank centralny i udostępniona do użytku publicznego oraz biznesowego. Taka forma płatności ma współistnieć z gotówką, jako dodatkowa forma płatności. Czym więc różni się od zwykłej waluty?

Cyfrowa waluta to nowy sposób płatności. Pozwoli skuteczniej i taniej realizować wszelkie płatności. Waluta w wersji cyfrowej pozwoli także bankom centralnym monitorować w czasie rzeczywistym pieniądze będące w obiegu.

Britcoin już wkrótce

Obecnie Bank Anglii określa swoją walutę „cyfrowym funtem” lub Britcoinem. Rząd, jak i bank centralny uważają, że taka waluta będzie potrzebna w niedalekiej przyszłości. Dlatego też ruszył dział odpowiadający za cały projekt.

Jeżeli wszystkie prognozy pójdą po myśli banku centralnego, kryptowaluta może przynieść Wielkiej Brytanii wiele korzyści. Obecnie działające sieci płatnicze stracą kontrolę nad płatnościami swoich klientów. Wszystkie rozliczenia przechodzić będą wyłącznie przez Bank Anglii.

Nie tylko Wielka Brytania

Wielka Brytania to tylko jeden z krajów, które decydują się wprowadzić w życie cyfrową walutę. 11 kwietnia Bank Centralny Czarnogóry podpisał umowę z firmą Ripple, znaną już w świecie kryptowalut.

Do tej pory CBDC finalnie uruchomiono na Bahamach, Jamajce czy Nigerii. Nad tego typu projektem pracuje jednak więcej krajów. Według raportów banku PKO BP, rok temu już 62 banki centralne pracowały nad przyjęciem i skutkami CBDC.

