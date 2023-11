Takiej sytuacji na kursach walut nie było od 33 lat

Dziś rano kontrakty na S&P 500 cały czas utrzymywały się w okolicach swojego maksimum z 15 września br. Wczoraj Nasdaq 1000 osiągnął swój najwyższy poziom od stycznia 2022 roku, a brazylijska Bovespa znalazła się na najwyższym poziomie od lipca 2021. Na giełdach Azji i Oceanii brak było w czwartek dominującej tendencji. O 1,41 proc. wzrósł indonezyjski JCI, Hang Seng zyskał 0,99 proc., natomiast nieco przekraczające 0,5 proc. spadki notowały australijski All Ordinaries (-0,6 proc.) i tajlandzki SET Index (-0,52 proc.).

Ciekawie na giełdach. Gwiazdą WIG-40

Na początku czwartkowych notowań na rynkach akcji w Europie również brak było wyraźnego trendu (niemiecki DAX +0,07 proc., francuski CAC 40 +0,19 proc. ok. godz. 10:20).

mWIG-40 osiągnął dziś swój najwyższy poziom od stycznia ub.r. (+0,78 proc. ok. godz. 10:26). Na początku czwartkowych notowań rosły również pozostałe główne indeksy GPW (WIG +0,29 proc., WIG-20 +0,17 proc., sWIG-80 +0,13 proc. ok. godz. 10:28).

Wśród indeksów sektorowych GPW WIG-Budownictwo osiągnął dziś swój najwyższy poziom od czerwca 2008 roku (+0,81 proc. ok. godz. 10:30), zaś WIG-Odzież znalazł się najwyżej od lutego ub.r. (+0,34 proc. ok. godz. 10:30). Na drugim biegunie był WIG-Leki, który znalazł się w czwartek rano na swoim najniższym poziomie od czerwca 2022 roku.

Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji Banku Handlowego, ING Bank Śląski i Buximex-u, zaś najniżej od przynajmniej roku były kursy akcji spółek Bumech i Synhaverse. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Decora, Newag i Voxel, zaś najniżej w historii był kurs akcji spółki Captor Therapeutics.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA zaliczyła w trakcie środowych notowań swoje 2-miesięczne minimum (4,3634 proc.), osiągając swój najniższy poziom od 20 września br., ale zakończyła dzień lekkim wzrostem (4,4081 proc.). Dziś w USA obchodzone będzie Święto Dziękczynienia. Dziś ok. godz. 9:25 rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Niemiec znajdowała się na poziomie 2,57 proc., a więc nieco powyżej swoich osiąganych w okresie ostatnich kilku dni najniższych od początku września br. poziomów. Rentowność 10-latek polskiego rządu przebywała dziś rano ok. godz. 9:30 nieco powyżej swoich minimów z sierpnia 2022 roku (5,322 proc.) oraz lipca br. (5,296 proc.) i wynosiła 5,53 proc.

Kursy walut. Takiej sytuacji nie było od 33 lat

Kurs EUR/USD, który we wtorek osiągnął swój najwyższy od 11 sierpnia br. poziom 1,09652 USD, po czym skorygował się do poziomu 1,08526 USD, dziś rano próbował wznowić rozpoczętą 3 października br. zwyżkę (+0,33 proc. do 1,0923 USD ok. godz. 9:41). Kurs USD/JPY w październiku ub.r. osiągnął swój najwyższy poziom od 1990 roku (151,944 JPY). Od tamtej pory nie udało mu się tego 33-letniego maksimum przełamać w górę, ale w październiku i listopadzie br. kurs USD/JPY osiągał poziom przekraczający 151,7 JPY. Wczoraj kurs USD/JPY wzrósł o 0,86 proc., a dziś rano ok. godz. 9:40 lekko korygował tą zwyżkę(-0,29 proc.).

Kurs polskiego złotego względem euro był dosyć stabilny dziś rano (EUR/PLN +0,03 proc). Listopadowy ruch kursu EUR/PLN w dół do najniższego od marca 2020 poziomu można interpretować jako wyłamanie się w dół kształtującej się od marca 2020 formacji „głowy z ramionami”. Jej „linia szyi” jest kształtowana przez minima ustanowione w czerwcu i sierpniu 2020 oraz sierpniu 2023. Gdyby ta interpretacja była poprawna, to sugerowałaby ona średnioterminowy (liczony bardziej w miesiącach niż latach) spadek kursu EUR/PLN o rozmiar tej formacji „głowy z ramionami” z okresu marzec 2020-czyli nieco poniżej 4,00 zł. USD/PLN spadał o 0,24 proc. ok. godz. 10:25.

Na rynkach towarowych o ok. 1,5 proc. taniała dziś ok. godz. 10:50 ropa naftowa (WTI -1,45 proc., Brent -1,51 proc. ok. godz. 10:50). Lekko taniały dziś rano również kontrakty na gaz ziemny (-0,59 proc. 10:55). Poza platyną (-0,29 proc.) nieznacznie drożały dziś ok. godz. 10:55 kontrakty na złoto (+0,11 proc.), srebro (0,2 proc.) i pallad (+0,13 proc.). Nieco większy ruch – +0,65 proc. – obserwowany był na COMEX-ie na kontraktach na miedź.

